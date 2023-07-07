內地女「沒穿內褲試緊身裙」退貨被拒反罵：那你是沒去國外生活過
撰文：ETtoday
出版：更新：
安徽蕪湖近日發生一起消費糾紛。
一名女子到某服飾店試穿緊身裙，隔天打算退貨，卻遭到業者拒絕，原因是「試穿時沒有穿內褲」。
消息曝光後引起許多討論。
退貨被拒反指老闆娘沒去國外生活過（點擊放大瀏覽）：
+7
綜合陸媒報道，一名女子2日到某服飾店挑選衣服，其間試穿了一件緊身裙，穿完以後買了回家，不過思考了一夜，似乎覺得決定有點草率，隔天再度拿去商店退貨。
不過，退貨的請求被老闆娘拒絕，事件引發討論後，多數大陸網友都贊成老闆娘的做法，只有少數人開口詢問，為何會知道顧客試穿時沒有穿內褲。
【延伸閱讀】3年不見澳門變這樣？服裝店驚見長髮女不用試身室 直接當眾脫衣（點擊放大瀏覽）：
+20
事實上，當時老闆娘拒絕的原因，是因為要對其他顧客負責，如果前一天就知道女子沒穿內褲來試衣服，那她連准許都不會准，顯然是女子事後才告知自己沒穿內褲試衣服的。
廣州大媽欲吃霸王餐還反索償2千 竟因20歲侍應說了這句話街市大媽「嘴剝毛豆蠶豆」影片瘋傳 街坊幫口：不在嘴裏停留多久河南「女神副校長」主持球賽意外爆紅 驚揭其他副校長同是大美女台黑幫春酒170旗袍辣妹「美女老闆」超強背景曝光 連BBC也曾介紹露肩女地鐵被男童狂摸屁股 男童爸竟這樣回：妳屁股太香我也想摸四川兒童被反鎖車內疑昏迷 父母竟阻止別人破窗救人：維修費很貴
【本文獲「ETtoday」授權轉載。】