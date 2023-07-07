內地女「沒穿內褲試緊身裙」退貨被拒反罵：那你是沒去國外生活過

安徽蕪湖近日發生一起消費糾紛。



一名女子到某服飾店試穿緊身裙，隔天打算退貨，卻遭到業者拒絕，原因是「試穿時沒有穿內褲」。

消息曝光後引起許多討論。

退貨被拒反指老闆娘沒去國外生活過（點擊放大瀏覽）：

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綜合陸媒報道，一名女子2日到某服飾店挑選衣服，其間試穿了一件緊身裙，穿完以後買了回家，不過思考了一夜，似乎覺得決定有點草率，隔天再度拿去商店退貨。

不過，退貨的請求被老闆娘拒絕，事件引發討論後，多數大陸網友都贊成老闆娘的做法，只有少數人開口詢問，為何會知道顧客試穿時沒有穿內褲。

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事實上，當時老闆娘拒絕的原因，是因為要對其他顧客負責，如果前一天就知道女子沒穿內褲來試衣服，那她連准許都不會准，顯然是女子事後才告知自己沒穿內褲試衣服的。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】