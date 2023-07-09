廣州一餐館湯煲遭陌生女子投放不明液體　網民：這算投毒嗎？

網傳廣州有餐廳被人在湯煲中加入不明物品，有客人飲湯後身體不適送院，後經醫院證實「不明物品」疑為洗滌劑。7月9日，廣州市花都區警方通報，涉案人已被捕。



事發於7月7日下午2時許。網傳影片顯示，涉案女子原本在餐廳用餐，期間從放在座位下的黑色袋中取出一支不明液體；她先將液體倒在自己的湯碗中，之後走到湯煲前扮作盛湯，實際是先將不明液體倒入湯煲，攪拌幾次後再盛湯。

該女子盛湯後返回座位，並將湯倒入自己的飯碗中，她用筷子翻一翻碗中吃剩的飯菜後，便戴上口罩離開現場。據悉，該名女子還在餐桌上的調味料中投放不明液體。

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餐廳老闆稱，該名女子離開後，一名男顧客到店用餐，「這位男顧客先盛了一碗湯，他說喝着一股怪味，就出門把湯吐了」。當時，老闆的母親也嚐了一口湯，結果發現有股疑似消毒水、香精的味道。該名男顧客繼續坐下用餐，結果吃完不久後在餐廳內嘔吐。

警方通報稱，一名女子在用餐時趁店員離開之際，將不明物品混入店內食物，導致隨後用餐的一名顧客身體不適被送院救治。經醫院初步診斷，該顧客疑似食用含有洗滌劑的食品，經診治後身體已恢復正常。目前，花都警方已拘捕35歲涉案女子徐某，案件正在進一步偵辦中。

網民睇法：

這是投毒啊



還好有監控，不然老闆莫名其妙背鍋



這是有備而來啊，還特意用黑塑料袋包上…



餐館管理也存在隱患



在外面吃東西太危險了，要防店家衛生，還要防是否被外來人投毒



這是受到什麼刺激了，應該是對餐館有意見吧



同行惡意競爭嗎

