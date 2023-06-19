「鼠頭鴨脖」事件：涉事企業母公司經營內地700多個高校食堂項目

不久前江西某高校食堂學生吃出疑似鼠頭，但校方及當局堅稱為鴨脖，引發全民爭論，後經省級聯合調查組徹查，食物確為老鼠頭，一時輿論嘩然。



今日（19日），據內媒《縱相新聞》報道，經多方交叉調查印證，確認涉事食堂供應商為江西中快後勤服務有限公司，其企業母公司經營內地700多個高校食堂项目。



報道指，經江西省教育廳相關部門和江西省多家高校後勤管理部門等多方交叉印證確認，涉事食堂供應商為江西中快後勤服務有限公司。另有一名此前任職於江西省教育廳學校後勤與產業辦公室、目前仍在江西省教育廳下屬事業單位工作的干部透露，涉事餐飲企業為江西中快後勤服務有限公司。目前，江西工業職業技術學院已和該公司解約。

該校公開招標信息顯示，本次涉事的瑤湖校區食堂中標供應商分別為江西中快後勤服務有限公司和江西金盟餐飲管理有限公司，分別經營涉事校區的第一食堂、第二食堂。

涉事高校公開招標信息。（縱相新聞）

報道指，該江西中快後勤服務有限公司同時負責多家高校食堂經營業務，如江西中西藥大學、江西農業大學。江西中醫藥大學後勤保障處工作人員表示，江西中快目前在學校經營的食堂沒有出現食品安全問題，學校對食堂的管理很嚴苛。至於「鼠頭鴨脖」一事，是其他地點發生的事，「他那邊管得不好，不代表我們這裡管得不好。」江西農業大學工作人員亦表示，學校有陪餐製度，教師、輔導員等都會和學生一起用餐，已加大檢查力度。

報道指，江西中快由深圳中快餐飲集團有限公司投資。公開信息顯示，中快餐飲集團在中國多個省市至少直接投資了24家地方「中快餐飲」企業。

2022年11月，一家認證為「團餐產業第一新媒體與服務平台」的自媒體「團餐界」曾發布相關稿件，稱中快餐飲「全國范圍內在營高校食堂項目700多個，年營收規模直逼海底撈」，一大業態為高校業態，「好吃+自營」是中快高校食堂的經營策略。

報道指，根據測算，「中快餐飲」人工成本約佔營業額20%，水電氣成本約佔營業額7%，集團和分公司各類管理成本約佔營業額2.5%，三項合計間接成本為29.5%，均低於當時中國任何一家高校食堂的間接成本。