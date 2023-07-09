廣州越秀公園熒光夜跑大賽開跑　沿途打卡景點領略歷史文化古韻

「熒」風奔跑，7月8日晚，「關注森林」北斗·自然樂跑錦標賽——廣州熒光夜跑大賽在廣州市越秀公園舉辦。來自粵港澳大灣區的親子家庭、成人組、青年組等4個組別，共500名選手參加比賽。



夜幕降臨，在五羊石像下，參賽選手跟着教練做熱身運動，為熒光夜跑作準備。隨着鳴笛開賽聲響，身穿五顏六色運動服飾的選手們戴着熒光設備在越秀公園奔跑起來。

選手們途經廣州著名景點五羊石像、廣州博物館、古城牆等，不僅能沿途「打卡」各景點，還能領略廣州歷史文化古韻。

此外，在越秀公園東門至金印頂廣場賽段中，選手可以途經越秀公園1.2公里的低碳生態徑精華區域，如南亞熱帶風情區、水生態修復區、嶺南風韻區等科普節點，感受越秀公園動植物保護和園林建設成果。

起跑前，參賽選手給自己打氣。（羊城晚報）

市民吳小姐和10歲女兒組隊，以親子組參加熒光夜跑比賽。吳小姐說，經常帶女兒到越秀公園划船，在越秀公園參加熒光夜跑別有一番新鮮感：「活動是免費報名的，除了能鍛煉身體，還能讓小朋友走出戶外，以體育競技方式認識廣州著名景點。」

夏日炎炎，補充水分。（羊城晚報）

大賽以北斗時空應用為技術，搭建線上平台，全程借助雲計算技術記錄選手的比賽成績和排名，實現自然教育與科技體驗、體育運動相結合。

花式跳繩表演。（羊城晚報）

本次比賽時長為60分鐘，賽事路程3.3公里，設置12個打卡答題闖關點及3個互動闖關任務點。

其中，「碳匯計算闖關」倡導綠色低碳生活方式，讓參賽選手了解碳排放量，認識控制碳排放的重要性；「植物花卉辨認闖關」讓選手認識花卉多樣性，了解花卉在生態系統中的作用和價值，促進人與自然和諧共生；在「親近自然，樂跑中國」主題視頻錄製闖關環節，讓參賽選手暢所欲言，表達對親近自然、享受自然、保護自然的真實想法。

本文獲《羊城晚報》授權轉載

