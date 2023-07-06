大美嶺南｜肇慶高要澄湖村：雙鳳含書　越鳥南棲

一面花窗，一道長廊，一灣碧水，一座小橋，一幅石雕，窖藏着歲月，蘊藏着文化，珍藏着歷史，散發着嶺南古村獨有的寧靜、質樸和神韻。羊城晚報《大美嶺南》第57站走進肇慶市高要區迴龍鎮澄湖村。



古村屋群和長長的小山崗，猶如一對火鳳凰，含着一口如書的小湖，形似「雙鳳含書」的佈局躍然紙上。澄湖村綠樹掩映間，古屋錯落有致，濃郁的嶺南建築風格比比皆是，讓人望得見山，看得見水，記得住鄉愁。澄湖村是「中國古村落」，是高要著名的僑鄉。

肇慶高要區被稱為「當西南之要衝，扼兩廣之咽喉」，是歷史上海上對接陸地絲綢之路的重要交通樞紐。高要歷史悠久，源遠流長，縣建制始於西漢元鼎六年（公元前111年），古為百越之地，因羚羊峽有居高扼要之勢而得名。

澄湖村位於迴龍鎮東面，自元末明初開村，距今已有800多年歷史，村落整體結構完整，現存古村屋2200餘間，清代至民國時期的古建築700多間，風格各異的碉樓10間，中西特色洋樓47座，保留完整的石板路約2公里。

走進澄湖村，宛如走入一本地方志，厚重的歷史感撲面而來，古香古色的磚牆，斑駁的門鎖，屋頂的浮雕，都在訴說着歷史。沿着環村道一路走去，碉樓、門樓、小洋樓、古樹、古橋、古石板巷皆繞水而建，鄉村古舍，裊裊炊煙，一派世外桃源風光。人在畫中游，才能真正體味到鄉居古秀的神韻，它的滄桑美，彷彿讓人觸摸到曾經輝煌的歷史。

沿着古樸的小巷走進標誌性建築「鄧甲樓」，青磚黛瓦，地板街磚完好如初，踏上木板樓梯拾級而上，便到達5層高樓頂，放眼望去，一幅蘊含廣府水鄉、嶺南文化、南洋特色的古村落畫卷，徐徐映入眼簾。

古村屋群和長長的小山崗，猶如一對火鳳凰，含着一口如書的小湖，形似「雙鳳含書」的佈局躍然紙上，如油畫般明麗動人。鄧甲樓始建於清光緒三十一年（1905年），由前院和後碉樓組成，相傳由鄧甲到澳大利亞等地經商後返鄉修建，是一道南洋文化印記，如今已成為澄湖村的一大亮點。千百年的風雨洗禮，多少代人的精心描繪，詩情畫意和積善厚德都藏在這方深深的庭院。

靜靜走在鄉間巷道，一聲雞啼，幾處鳥鳴，領略歷史遺留的鄉野風味。澄湖村按五行定方位佈局，入村有門樓，巷道迂迴暢通，重要出入口見榕樹，高處建碉樓，深灰的牆面沿着地勢錯落有致地排列着，是最古樸的韻律美。村中有一座廣利宮又名迴龍祖廟，始建於300多年前，由村民集資興建，澄湖村民風淳樸，嶺南文化氣息濃郁，村內還世代流傳着茶果節祈福、醒獅鬧新春等傳統文化習俗。

離廣利宮不遠處，有一座始建於清代的迴龍書院，修舊如舊，翰墨飄香，依然保留着昔日的淳樸和靜謐。近年來，當地修舊如舊，整合古村資源，大力發展鄉村旅遊，喚醒古屋價值。

漫步澄湖村，粉牆黛瓦、小橋流水的古村落，讓人望得見山，看得見水，記得住鄉愁。唯願這份濃郁的鄉愁，歷經歲月滄桑，依然散發着鄉居古秀的芬芳，孕育着繁華褪去後的歲月靜美。

閒時，尋一處靜謐處小憩。

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