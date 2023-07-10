女子跟團遊旅巴上睡覺被導遊叫醒指不尊重　文旅局：嚴肅處理

不少人出行遊玩時選擇跟團旅遊。近日，有女子在雲南麗江跟團旅行時在旅巴上睡覺，被導遊叫醒，指睡覺是不尊重導遊。相關影片在網絡發布後引發關注。當地文旅局回應表示，立即展開調查核實工作，將依法依規嚴肅處理。



綜合內媒報道，7月8日，內地有女子發布短影片表示，在雲南麗江跟團旅遊的巴士上睡覺卻被導遊叫醒，指睡覺是不尊重導遊。

影片中，一女導遊說「在這個地方睡覺，是不是相互不尊重」，遊客問「那我自己花錢為什麼不能睡呢」，導遊回復「不能睡，妳要尊重我，我也要尊重妳」。隨後遊客問「那妳覺得什麼叫尊重？」，導遊答「我講妳不聽就是不尊重我」、「那等妳睡醒我們再走」。

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隨後，麗江市文化和旅遊局工作人員表示，已第一時間監測到該內容，相關案件辦理情況，執法大隊正在處理中，後續將統一回复。

7月10日，雲南省麗江市文化和旅遊局發布情況通報，將立即開展調查核實處置工作。目前相關情況正在進一步調查中，一經查實，將依法依規嚴肅處理。調查處理結果將及時向社會通報。

網民點睇：

我上次去也是，導遊說不建議大家睡覺，因為海拔在升高，反正為了身體考慮說不建議睡覺，中途也不推銷，一路說當地民俗故事，注意事項，我覺得還挺好的導遊。



導遊誤把自己當導師了



好嚴格，瞬間回到學生時代的課堂



人家花了錢，想幹嘛就幹嘛，不是花錢請了個祖宗教訓自己



最煩在我睡覺的時候大聲說話，不尊重我的



跟團遊累了睏了還不能睡會兒了嘛

