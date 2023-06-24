狂吃番茄致胃炎劇痛　醫生建議「每天喝可樂」　2天後竟康復了？

江蘇南京有1名許姓女子日前因為瘋狂吃番茄，導致胃部突然產生劇烈的灼痛感，時不時還會反胃、想吐。為了緩解症狀，她決定前往醫院檢查治療，沒想到醫生在替她診斷後，竟開出「每日飲用可樂500ml」的藥方。更令許女感到驚訝的是，她還真的靠這招解決了腹痛問題。



根據《白鹿視頻》報道，許女的母親在日前一口氣買了12斤（約6公斤）的大番茄回家，為了幫忙消化這些蔬果，許女時不時就會拿顆番茄吃，有時把它當成正餐、有時當成零食有事沒事就拿番茄來吃，平均每天至少會吃2至3顆。

不過，就在許女連嗑數日的大番茄後，她突然發覺胃部頻頻產生劇烈灼痛感，甚至偶爾還會有反胃、想吐的感覺，於是她焦急地跑去醫院求助。

醫生在替許女診斷後指出，許女應是在空腹時吃了太多番茄，導致胃酸分泌過多而引發胃炎，且還疑似出現了胃結石。

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令許女感到訝異的是，醫生除了開了一點常規胃藥外，還特別在藥單上建議，許女可在接下來一週內「每日飲用可樂500毫升」。

儘管許女感覺十分奇怪，但依然乖乖照著醫生的叮囑做，結果症狀還真的有所緩解，更讓她記取教訓，以後絕不再這樣猛吃番茄。

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報道曝光後，立刻吸引大批大陸網友熱烈討論，「第一次知道番茄吃多可以喝可樂」、「怪不得我之前有次火攻心，然後那天朋友聚會，我不想吃東西，結果喝了2、3杯可樂，瘋狂打嗝了一陣後，竟然就沒事了，我還以為是不吃東西的原因」。

另外，也有內行網友解釋，「可樂可以溶解胃結石，但同時也會導致腎結石。最初就是被造出來治感冒的神奇飲料」、「結石患者建議平時可以喝點可樂，上次有個結石的，醫生就讓他回家喝可樂」。

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