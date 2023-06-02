中國太空人駐守天宮　除了蘋果還能吃到什麼生果？

升級了運載能力的天舟六號貨運飛船升空，為中國太空站送上物資補給，包括70公斤新鮮水果。

大家是否知道，「天宮」上的中國太空人能吃到哪些水果？除了蘋果還有甚麼？



中國航天｜神舟十二任務始有新鮮蘋果

神舟十二太空人湯洪波邊工作、邊吃蘋果，是中國太空站上其中一幕經典。（網上圖片／當代中國授權）

中國的載人航天任務始於2003年神舟五號，但初期中國太空人「飛天」時是吃不到新鮮水果的，頂多只有一些以冷凍乾燥技術加工的「水果乾」。

情況到2021年神舟十二號任務有重大改變，太空人吃上了新鮮的蘋果。很多航天迷可能會記得湯洪波在「天宮」中扎着馬步，一邊吃蘋果，一邊工作的畫面。那時的蘋果，也是中國太空人唯一的新鮮水果。

為甚麼是蘋果？

原來要上太空的航天食物有嚴格要求，以新鮮水果為例，首先它必須確保食用安全，不能發生任何食源性疾病或食物中毒，又要經得起航天環境的影響，例如振動、加速力等考驗。另外，它尚要有適合的維他命和營養。

中國航天｜太多汁 要剝皮 均不被考慮

有網民估算，一個蘋果運上太空站的成本，要在1.7萬元人民幣以上，但這說法未得官方確認。圖為工作人員逐一檢查將送上太空的蘋果。（網上圖片／當代中國授權）

另外，因為太空站和飛船空間有限，水果要盡量輕和小，不能有太強烈氣味，而且不能太多汁，亦不能掉渣，否則吃的時候汁水或掉渣或在無重力的環境中飄浮，後果嚴重。

「上天」的水果又必須吃起來方便，要複雜地剝皮的肯定不適合；它能吃的部份亦要盡量多，不能留下太多難以處理的餐餘垃圾。最後，水果必須是能長期保存的種類。

因為這些原因，加上「天宮」的環境、中國太空人的口味等考慮，最平實、可以連皮吃的蘋果脫穎而出，成為了供應中國太空人的新鮮水果。不過，初時送上太空的蘋果很有很，據報道只有幾十個，以致大家很不捨得吃……。

中國航天｜新增提子 一口一個夠方便

天舟六號貨運飛船2023年5月10日升空，它的運力比以往的天舟有所增加。圖為準備發射的天舟六號。（網上圖片／當代中國授權）

當然，就是再不捨得，蘋果的心（核）還是不能吃的，太空人要把它裝入垃圾袋；垃圾經抽真空壓縮體積後，會放於停泊太空站的天舟運飛船裏，最後隨貨運飛船離開空間站，再入大氣層燒毀。

在神十二號之後的任務，蘋果繼續是「主力」，且「上天」的數量有所增加，神舟十三號太空人王亞平就曾展示在太空中如何保存蘋果。據報道，這些送上太空的蘋果都是產自陝西黃土高原，是「早熟富士蘋果」。

除了蘋果，中國太空人還有其他新鮮水果嗎？答案是有的，神舟十四號任務中，餐單上已加上了提子，太空人可以換換口味。

中國航天｜天舟六號「快遞」70公斤水果

黃偉芬透露設計人員曾考慮給太空人送上橙子，但終被否決。（網上圖片／當代中國授權）

中國載人航天工程航天員系統總設計師黃偉芬對此表示，提子吃起來比較方便，它的汁不是特別多，肉質比較密實，沒甚麼籽，「吃起來也方便，一口一個，洗乾淨了，皮都可以吃下去」。

她又透露，工作人員考慮過橙子，但因為太多汁、不方便，終於被否決。

據悉，天舟六號貨運飛船2023年5月發射，為中國太空站送上逾7噸補給物資，其中新鮮水果便有70公斤，是天舟五號攜帶水果重量的兩倍，這些水果將同時保障神舟十五號和十六號任務太空人所需。

除了蘋果、提子，「天宮」上的太空人是否能吃上其他新鮮水果嗎？相信隨着中國航天科技發展，這將是必然的。

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