恐怖！女子坐火車被詭異陌生男「凝視1小時」　車務員：無法阻止

撰文：ETtoday
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山西太原一名女子11日乘坐火車臥鋪出遊時，被一名躺在上鋪的陌生男子凝視近一小時，感到相當不舒服。

過程中，女子用手機拍下被「盯著看」的情景，只見上鋪男子趴在床上，一直保持臉部朝下的姿勢，眼神就這樣看著下舖的女子，讓人渾身起雞皮疙瘩。

點擊放大瀏覽女子拍下的影片截圖：

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《澎湃新聞》報道，7月12日，12306（大陸火車諮詢投訴電話）客服回應稱，列車上暫時無法限制盯著人看的行為，如果乘客感到不舒服可以找乘警，或找列車員調換鋪位。

根據女子拍攝的影片顯示，上鋪的陌生男子留著短平頭，濃眉單眼皮的一雙眼睛就這樣看著下舖的女子，不時還眨呀眨的，令人相當不舒服。

女子還表示，為了不要與他眼神過多交流，就沒有多作理會，經過一小時左右，女子卻發現上舖的陌生男子仍然保持同樣的姿勢看著她，這才覺得不對勁，於是便起身離開原先的臥鋪位置，並向有關單位投訴備案。

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