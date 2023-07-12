重慶鬼屋美女演員慘被鹹豬手多次「捏胸」　淫狼竟辯：我是消費者

重慶一名正妹在鬼屋工作擔任NPC「非玩家角色」（Non-Player Character），日前遭遇一名男客「鹹豬手」。



對方不但言語騷擾，甚至多次故意伸手直接「捏胸」。

女子事後主動找到該男客討公道，但對方竟稱自己是「消費者」，言下之意似乎認為自己沒有錯。

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從監視器畫面中可以看到，當時在鬼屋內，有一男兩女，其中一名女子轉身走後，該名男子便對女員工伸出狼爪。

男子身穿短褲、拉起白色T恤露出半截上身，胸前還佩戴了一塊很大的玉牌。在感覺到被襲胸後，受害正妹下意識地往後退了兩步，並用手拍打對方示意制止。更讓人氣憤的是，男子在襲胸後，竟面露得意猥瑣笑容。

綜合陸媒報道，受害王姓女子表示，該男子是故意為之，因為碰觸到胸部之後還捏了幾下。

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同行共有三女二男，事後自己找到男玩家，他們不僅毫無歉意，還說自己是消費者，好像覺得自己根本沒有錯，甚至理所當然地嘲她「想幹嘛」，並作勢手握拳頭，一副要打人的姿態。

受害女子眼見勢單力薄，於是就趕快叫來了同事幫忙，但是在女子同事下來之前，這群人都已經不見蹤影了，最終選擇了報警。

7月11日，據《九派新聞》報道，當地派出所一工作人員表示，正在詢問情況，雙方均在派出所協商。

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