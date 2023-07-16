內地高考｜14歲福建少年獲北大首封錄取通知書　立志研究物理

綜合內媒報道，近日，北京大學2023年首封錄取通知書發出，由中科院院士歐陽頎為來自福建福州延安中學14歲的初三少年林沛晗發出。據悉，這位年僅14歲的少年已達到福建物理競賽省隊前列水平，被北大物理學科卓越人才培養計劃錄取。



據內媒《上觀新聞》報道，7月12日上午，中國科學院院士、北京大學物理學院博雅講席教授、學術委員會主任歐陽頎親自為來自福州延安中學的林沛晗，送上北京大學2023年本科生首封錄取通知書。

歐陽頎院士叮囑林沛晗注重科研實踐，腳踏實地地摸索自己的興趣方向，立志解決世界前沿的學科熱點問題。

據悉，林沛晗是2023年全國唯一一位無須中考、高考，被北京大學物理學科卓越人才培養計劃錄取的初三學生。從初一開始，他就利用課餘時間自學全部初中物理知識，並長期和高三學生一起學習物理，目前已達到福建物理競賽省隊前列的水平。

林沛晗的初中班主任嚴晗銘表示，「林沛晗身上具有肉眼可見的異禀天賦，同時也有著超乎常人的勤奮與細緻。他在課堂上能保持幾乎百分一百的專注，不會放過任何一處暫時沒弄明白的瑕疵，且一定會追問到底。」

林沛晗認為，物理是一門神又美妙的學科，「物理最吸引我的地方在於其理論的統一、普適和對稱。在歷史上，對統一世間萬物規律理論的嘗試讓我流連忘返，物理規律的普適和精確讓我驚嘆。」他同時表示，著名物理學家李政道曾說過的「對稱展示宇宙之美，不對稱生成宇宙之實」，進一步激發了他對宇宙理論的體會與憧憬。

網民點睇：

少年強則國強



未來可期！



別人家的孩子從來沒讓人失望過



每次看到這樣的報道，都要問一問，人類的進化是不是忘了我



這就是天才嗎

