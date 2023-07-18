陝西12歲男孩因撿鞋墜河溺亡　一細節引網民激憤：嚴懲殺人兇手！

7月15日，陝西咸陽一名12歲男孩不幸墜河溺亡，7月16日時遺體被打撈上岸。然而據救援隊隊長透露，該男孩墜河是因遭到同伴多次將其鞋子丟入河中，撿鞋時發生慘劇。這一細節亦引起網民關注，認為事件涉及霸凌，相關部門應當介入調查。



據大象新聞報道，西安眾誠藍天救援隊隊長百合事後透露，當日有8個孩子一同在河邊遊玩，期間，其他孩子將死亡男孩的鞋子多次扔進河中，因為撿鞋發生悲劇。

據悉，發現遺體的地方在男孩落水點下游約3公里處。救援隊一直打撈至7月16日下午6時許，才將男孩遺體打撈上岸，現場不少救援隊員忍不住落淚，為男孩離世感到惋惜。

百合指出，落水處周邊有許多警示牌，卻沒有引起孩子們的重視。在救援打撈工作結束時，仍有很多家長帶著孩子在河邊遊玩，她呼籲各位家長在假期時一定要看管好自己的孩子，要有安全隱患的意識，重視戶外安全。

雖然男孩為墜河溺亡，但網民認為「鞋子被多次丟入河中」已是同伴們的霸凌行為，要求相關部門介入調查。

網民討論：



「這就是校園欺凌！另外7個同伴，一定要去告他們！他們就是殺人兇手！」

「把鞋子扔進河裡，這就是欺負這個孩子，可憐的孩子啊！那幾個同學余生能安心嗎」

「希望未成年惡魔保護法不要再保護惡魔。希望嚴懲造成人家死亡的惡人」

「那麼請追究那些人的責任，玩笑不是這樣開的」

「現在的小孩，玩起來沒有底線，缺乏教養，教育的悲哀」

「扔鞋的那幾個孩子應該受到什麼懲罰？」

「應該相關部門介入判斷是否發生霸凌」

