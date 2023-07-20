錄取前仍在家中務農　四川彝族男生刻苦學習多年終如願考上北大

四川省涼山州甘洛縣中學彝族學生木乃約熱，以681分的高考成績被北京大學工科實驗班錄取，成為甘洛建縣以來，在本地就讀考上北京大學的第一人。



木乃約熱生於一個普通的彝族農村家庭，父親在外打工，母親在家務農，家中條件並不寬裕，再加上兄弟姐妹多，且全部是在讀學生，家庭經濟壓力較大。

木乃約熱表示，自己幼時不懂事，只愛玩樂，讀小學時甚至有些厭學，慢慢長大後才開始有認真學習的意識，「這裏要感謝我的爸爸媽媽，雖然他們都沒有怎麼讀過書，但深知學習和知識的重要，一直努力供我們幾個孩子上學」。

父親苟爾打付稱，以前家庭條件不好，自己讀完初中就外出打工，吃了不少沒文化的虧，「我就希望孩子們多讀點書，將來走出大山去看看，即使家庭再困難也要供他們上學」。

小學畢業後，木乃約熱到甘洛中學讀書。由於小學沒有向學生教授英語，木乃約熱在初中時一直處於「不斷追趕」的狀態，每天清晨就起床到學校背誦英語單詞。幸努力沒有白費，他的英語成績進步明顯，上初二後基本保持在年級第一。

木乃約熱一直以兄長為榜樣。他介紹，兄長小學畢業後到綿陽市讀初、高中，高考理科以662分考上華中科技大學，開學即將上大三，「在學習上遇到困難，我也會向哥哥請教，他給了我很多鼓勵」。

上高中後，木乃約熱更加知道自己要考上一所好大學，「很多事情都是盡力而為，以此來達到自己的追求和理想。印象最深的，還有那一個個高三的周末，獨自一人在教室艱苦奮鬥的下午和傍晚」。

除了一直在校努力學習，每次周末回家的木乃約熱也總會主動幫家人務農。在被錄取之前，他還在農地中扯豆子、割豬草、除草，「農村娃兒嘛，從小就要幹這些」。

今年高考，木乃約熱取得理科裸分成績661分，加上少數民族加分20分，總分681分；通過「國家專項計劃」，他被北京大學工科實驗班錄取，「現在回首整個小學中學生涯，感覺自己這些年的付出得到了回報，一切都值得了」。

在確認被北京大學錄取後，好消息傳遍了甘洛縣的大街小巷，木乃約熱成為當地名人，不少市民和網民都向他送上祝福。當地村幹部介紹，木乃約熱從小努力讀書，又會主動參加村內的志願活動，他被北京大學錄取後，全村人都很高興，村上還向他獎勵了2000元（人民幣）。

木乃約熱很感謝學校老師的培養和父母的養育。他提到，媽媽沒有走出過甘洛這座小縣城，「這次考上大學，我想帶媽媽爸爸去北京看看」。