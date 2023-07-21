廣州公司疑在廁格上裝監視器惹議　群組公開偷懶玩手機員工如廁照

廣州一間公司遭人爆料，因為員工在上廁所的時候偷玩手機，經理便將疑似廁所內監視器畫面上傳到公司群組內，要求對3人進行懲處，罔顧員工隱私的行為，引發網友熱議。



從群組截圖可以看到，一名暱稱為「謝經理」的成員，先是上傳了一張廁所的照片，接著還附上另外三張員工如廁滑手機的照片，並表示：「三人均無帶離崗證，好好去調查一下，回覆調查結論和處理結果。」

惹公憤後卻堅稱廁所沒裝監視器 網民：那照片何處來？（點擊放大看相關照片）：

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照片流出後，引來不少網友砲轟，許多人怒批公司不尊重員工隱私，竟然連這麼隱私的廁所內都安裝監視器，還有人怒轟如果今天有人在廁所內更衣，不就全部都被拍下。

有火眼金睛的網友肉搜後，指認出該間企業是位於廣州的公司，且這些照片上都有浮水印，可能不是監視器拍攝的，比較像是有人拿手機由上往下偷拍。

有陸媒記者詢問當地轄區警局，承辦人員回應，目前已經介入調查，不過沒有在該公司廁所發現監視器，後續會持續追蹤。

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