英媒調查稱日本有「痴漢集團」涉中國人　賣偷拍片日賺過萬

日本「電車痴漢」的社會問題困擾大眾已久，受害者數不勝數，尤其在東京等大城市的「滿員電車」上，此類事件更是層出不窮，許多女性都曾經歷過在上下班通勤時間時，遭到陌生人的性騷擾，卻無法出聲保護自己的窘境。外媒記者臥底調查發現，甚至有痴漢團隊在專門網站販售影片藉此獲利，訓練成員進行騷擾、偷拍，甚至連台灣、韓國、中國大陸等地都有類似集團出現。



英國廣播公司（BBC）調查部BBC Eye的記者臥底進行了長達1年的深入調查，揭露了利用偷拍影片賺錢獲利的痴漢集團。（編按：其中一則影片內容是一名男子在女子的衣服上射精。）

（編按：這個報道在香港時間6月9日早上5時50分播出。）

報道提到，「痴漢」一詞起源於日文，形容在公共場合犯罪的性騷擾犯，特別是在大眾交通運輸系統上實施性騷擾行為的人；痴漢利用受害者害怕引起騷動的心理，在擁擠的公共場所中犯案。

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曾遭受痴漢性騷擾行為的受害女性、目前24歲的貴子（化名）告訴記者，她從15歲的青少年時期起，就時常碰到這種性騷行為，在搖晃的電車上，貴子抓着扶手，卻有隻手按在她的背後，本來以為只是不小心撞到人群，但那隻手開始撫摸她，當她反應過來，對方一下子就消失在人群中。

日本每年都有數千人因痴漢行為被逮捕，但仍有許多加害者未被發現。儘管日本警方不斷鼓勵受害者和目擊者勇敢發聲，此種罪行距離完全被根除仍有漫長的路要走，甚至已經成為常態，連英國、加拿大政府都對前往日本的國民提出警告，要求旅客特別注意痴漢問題。

而痴漢、偷拍問題也已擴散到亞洲其他地區，包含台灣、香港、中國大陸和韓國。BBC發現了數個專門販售痴漢影片的網站，其影片內容大多是在擁擠的大眾交通工具上利用手機偷拍女性，有些影片的價格不到1美元，甚至還能額外付費，讓集團來製作「客製化」影片。

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此外，在Telegram上的痴漢群組，還有人在當中分享如何對女性進行痴漢行為、性騷擾技巧等。BBC記者發現了一個名為「頂不住」的中文網站，便以假冒的身份，成功約出痴漢網站的一位資深賣家「齊叔（Uncle Qi，音譯）」。

（編按：BBC指「齊叔」是名為Tang Zhuoran、現年27歲的男子。連同「齊叔」在內三名同黨本居於日本東京，但在記者找上他對質後，「齊叔」已離開日本。）

來自中國的「齊叔」透過販售這些違法的性騷影片，每天都能賺5000至1萬元人民幣，而且其實「齊叔」不只是單獨一個人，而是一個由15人組成的團隊，其中包含10位在中國後製影片的成員，每個月約可發出30至100支痴漢影片，並在其他成員架設的網站販售。網站上約有1萬多名付費會員，其中大部分是中國男性。

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擁有這些網站的「齊叔」甚至把自己的事業形容成是一個充滿熱血的新創企業，團隊「充滿激情」、「很勇敢」，還輕描淡寫的說，他正在訓練其他成員如何在公共場所實施性騷擾並偷拍。

後來，臥底記者以「想要投資該網站」為由，得到了「齊叔」的銀行卡，上面有他的真實姓名「湯卓然（Tang Zhuoran，音譯）」。記者找到他在日本東京的地址，向他揭露真實身分、提出指控，齊叔甚至憤怒得出拳毆打採訪團隊、攻擊攝影機。「齊叔」次日出現在機場，離開了日本，但其推特帳號依然在活躍，還在不斷上傳痴漢影片。

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