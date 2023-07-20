良心公司廣州市中心改造近700單位 市價一折租給員工 美照曝光
撰文：中天新聞網
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企業「帶人要帶心」，繼京東、華為斥鉅資為員工修建公寓後，內地特賣電商唯品會投資1.2億元人民幣，在廣州市「蛋黃區」改造近700間套房以市價一折租給員工，有人曬出約310呎單位的月租金只要300元人民幣，讓不少網友大喊好羨慕！
據《白鹿視頻》報道，廣州一女網友曬出自己公司每月300元人民幣，租給員工的套房，使用面積為28.8平方米（約310平方呎），房間內廚衛衣櫃家電齊全，可拎包入住，公共區域還有圖書館，健身房等生活設施，讓她直呼「幸福感非常高」。
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據悉，廣州特賣電商唯品會投資1.2億元人民幣，在市中心核心地段拿下5棟大樓，改造成672間套房並交付給員工入住，而租金僅為市場價的1折，名為「唯家公寓」，總計建築面積約3萬平方米。
《上游新聞》記者在網上查詢，附近同檔次拎包入住的套房租金多為每月3000多元人民幣。
唯品會相關負責人表示，該公寓於2023年5月竣工啟用，為便利員工生活，唯家公寓建有會客廳、圖書館、健身房、充電樁等配套設施，並為入住員工提供24小時熱線等物業服務。
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入住唯家公寓的員工中，「95後」佔6成以上，剛畢業的大學生入職後也會獲得抽籤入住資格。
資料顯示，除了唯家公寓，唯品會早前同樣以市價1折向廣州、上海員工提供近400間套房。
截至目前，針對在廣州總部上班且在廣州、佛山沒有房產的員工，唯品會已解決了其中九成以上人員的住房問題。
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