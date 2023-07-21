每天接待過萬遊客！敦煌駱駝體力不支「罷工」　過勞倒地畫面曝光

甘肅敦煌鳴沙山月牙泉景區，遊客可以騎上駱駝可走一遍絲綢古道，欣賞壯麗景色，成為內地熱門景點。近日適逢暑假，每日有上萬遊客赴敦煌騎駱駝，讓駱駝只能一直「加班」，沒有充足的時間休息和飲水。



近日，有多位網民反映，該景區供遊客騎乘的駱駝似乎集體「罷工」，倒地哀鳴畫面引起許多網民心疼。更有網民懷疑是否有駱駝被活活累死。據了解，敦煌騎駱駝的項目現在已暫停。園方澄清沒有駱駝被累死，未來將採取「輪班制」，讓駱駝們能充分休息。



影片中可以看到一隻駱駝倒在沙地裡已經無法站立，有駱駝倒地後持續發出慘叫聲，仍被迫拉起，旁邊有不少遊客正在排隊等待。景區工作人員則強調，景區內並未出現駱駝死亡的現象。

針對影片中駱駝倒立不起的情況，工作人員則回應駱駝伸長脖子躺下是在休息，針對駱駝倒地打滾的現象，工作人員則稱，可能是駱駝由於天氣高溫出汗，「身體發癢需要通過打滾來緩解」，強調景區不會虐待駱駝。

7月19日前往甘肅省酒泉市鳴沙山月牙泉景區旅遊的李女士（化姓）表示，自己原定到月牙泉體驗騎駱駝的，但是到了景區後才得知，騎駱駝的項目暫時停止服務。景區管理處證實，從7月18日起確實暫時暫停騎駱駝的項目。

工作人員指出，暑假期間旅客太多，「每天遊客流量都高達二至三萬人左右」，且大部分遊客都是要騎駱駝的，「但駱駝只有1000多頭，從早到晚都在工作，而且天氣又熱，有駱駝出現體力不支的情況。」

此外，工作人員還指出，因為駱駝的數量比較多，「一到下午，景區內塵土較大，且還有駱駝糞便，氣味較重，有環境污染，所以景區方面也在進行整改」。

五一期間敦煌驚現「塞駱駝」？ 景區特設紅綠燈分流爆紅

今年五一假期，甘肅敦煌的鳴沙山月牙泉就上過熱搜。當時官方人員稱據，景區有2400多隻峰駱駝。不過，在人流量較高時，行人的步道和駱駝的通道交叉點會出現「塞駱駝」情況。

當時為解決擁堵問題，景區為駱駝特設紅綠燈，更意外成為新晉網紅打卡地。當綠駱駝燈亮起時，駱駝可以通行，當紅駱駝燈亮起時，駱駝就停下讓行人先過。