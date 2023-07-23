深圳男稱在東門老街喝到含氯酸鹽紅茶　喝一口即嘔吐需洗胃吊鹽水

深圳羅湖區東門老街是港人的熱門消費地點，不過當地近日爆出食物安全風波。一名深圳男子聲稱在東門老街一家士多買了一瓶怡寶的紅茶飲料，喝了一口後口腔受刺激很痛，之後更嘔吐，需要到醫院洗胃輸液。近日檢測結果出來後，發現飲料含有「氯酸鹽」，該化學物質在工業生產中被用作漂白劑、殺菌劑等。



不過涉事士多的老闆娘表示，該款紅茶飲料最近一次進貨是2021年9月，此後再沒進貨，不知該飲料「從哪裏蹦出來」。



內媒《極目新聞》早前報道指，陳先生（化姓）表示，本月5日在羅湖區東門老街一家士多裏買了一瓶紅茶飲料，付費後在店裏打開喝了一口，結果發現飲料有股刺鼻的味道，口腔受刺激很痛，他馬上吐了出來，用水漱口。他覺得飲料中摻了農藥。

陳先生說，「之後我就開始嘔吐，趕緊去醫院檢查，洗胃輸液，並報了警」，又指醫院診斷他為食物中毒。

陳先生稱，他購買時這瓶飲料正常擺放在雪櫃裏，與其他飲料並無差異，店家當時掃碼也能掃出價格，飲料也是密封好的。陳先生又指，警方已經把飲料拿去檢驗。

老闆娘：最近一次進貨是2021年9月

內媒《廣東廣播電視台》及《星視頻》22日報道指，涉案飲料為華潤怡寶的紅茶飲料。陳先生表示，近日檢測結果出來後發現是「類似漂白粉的氯酸鹽」，帶有腐蝕性，有毒。

陳先生又稱，他曾去和店家協商和解，自己提出賠償費用但店家拒不接受，老闆娘連最基礎的1200元人民幣醫療費都不願意承擔，她只能負一半的責任。目前陳先生準備起訴店家和廠家。

關於該款紅茶飲料，涉事店家的老闆娘表示，最近一次進貨是2021年9月，此後再沒進貨，更表示不知該飲料「從哪裏蹦出來」。老闆娘又表示，閉路電視已經壞掉沒有維修，事發時沒有拍下情況。

華潤怡寶客服回應稱，目前暫未收到相關情況反饋，會將情況反映給公司。

「氯酸鹽」在工業生產中被用作漂白劑、殺菌劑

據百度健康資料，氯酸鹽是一種常見的化學物質，在工業生產中被用作漂白劑、殺菌劑等。如果飲用水或食品中的氯酸鹽含量超過正常範圍，對人體的危害有損害消化系統、增加腎臟負擔、中樞神經系統受損等。