安全套抑或鴨子眼球膜？內地高校再爆食安事件　官方：立即調查

上月內地高校食堂的「鼠頭鴨脖」事件後，民眾對食品安全問題高度重視。然而昨日，廣州一所高校再爆食安問題，有學生在食堂飯菜中吃出疑似安全套的膠質異物，引發關注。



據極目新聞報道，李同學在廣州市華世外語藝術職業學校的場地，進行為期18天的培訓。昨日，有同學在食堂用餐時發現飯菜裡有膠質異物，大家懷疑是安全套。

校方回應表示，已對廚房員工進行問責且做扣錢處罰，對涉事廚師予以開除處理。同時，校方已成立專門小組進行內部調查，追蹤原材料供應鏈、排查可能出現的操作失誤及流程。校方調查後對於該異物認定為「鴨子眼球膜」。

不過對於校方解釋，李同學表示難以接受，一是因為膠質異物與鴨子眼球膜有較大區別；另外，校方並沒有給出第三方檢測報告作為證據支撐。李同學認為，「如果有第三方的報告，我認可，如果沒有，我的要求就是退還剩餘幾天的餐費並改善食堂的衛生條件。」

對於李同學的質疑，校方昨夜晚間回覆極目新聞表示，經過調查該異物確為鴨子眼球膜，他們已保留相關樣品，並向學生及家長解釋說明，以此消除誤會。不過對於檢測機構，校方則並未作出明確回覆。

廣州市場監管局回應：嚴查事件。（微博）

有「鼠頭鴨脖」事件在前，此事再次引發輿論關注。今日（18日）上午，廣州市增城區市監局對事件進行通報，稱已立即會同區相關部門及屬地鎮街開展調查。並責令涉事食堂關閉，密切關注就餐培訓學員身體狀況。相關樣品已妥善封存並移交第三方權威機構檢測中。