汶川地震｢敬禮娃娃｣郎錚高考637分圓夢北大　獲國際關係學院錄取

2008年汶川大地震時，因被救出時向解放軍敬禮而感動中國的「敬禮娃娃」郎錚，在2023年高考中取得637分的好成績，排在四川省30名左右，獲得北京大學錄取。

今日（24日），北京大學國際關係學院院長唐士其親自來到四川，將錄取通知書送到郎錚手中。 郎錚表示，未來會繼續埋首前行，不辜負每一份關心與期待。



7月24日上午，在四川綿陽，「敬禮娃娃」郎錚從北京大學國際關係學院院長唐士其手中接過錄取通知書。他表示，北大對他來說一直是遙不可及的夢想，現在圓夢成功非常高興，是對自己多年來努力的一種認可。

汶川地震「敬禮娃娃」郎錚獲北大錄取。（微博＠北京大學）

據悉，郎錚在高考前就給自己定下了目標，喜歡歷史、國際政治，未來專業方向也準備填這個。如今如願進入夢想中的大學，他表示心中一直有個外交夢，希望經過努力，未來可以為國發聲。對於未來的大學生活，他認為大學是一個更大的平台，「可以接觸更多人，交更多朋友，還可以拓展眼界、增長見識，自己會有一個跟中學不一樣的提升。」

2008年汶川大地震，當時在北川災區年僅3歲的郎錚左手臂受傷被埋超過20個小時，後幸運獲救，他躺在小木板臨時製成的擔架上，由8名解放軍抬着，郎錚伸出小小的右手向解放軍敬禮，這一幕感動許多人，在網絡瘋傳，郎錚也被封為「敬禮娃娃」。

2008年，汶川地震時年僅3歲的郎錚。（資料圖片）

郎錚同時表示，非常感謝父母家人的支持，以及學校的培養和關愛，「正如唐院長所說，教育是一場接力賽，我已經走完了我的中學時代，現在我即將邁入一個更廣闊多彩的平台。北大一直是我心目中的最高學府，未來我會繼續埋首前行，不辜負每一份關心與期待。」