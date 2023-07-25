乘客喝水被開罰單？南京地鐵稱車廂禁飲食、喝水也屬「飲」惹議

為了環境衛生，在地鐵車廂內不能進食是常識，但如果是喝水呢？近日，一則「江蘇南京一女子因在地鐵車廂喝水被開罰單」的消息引起輿論注意，南京地鐵客服周二（25日）回應稱，列車上禁止飲食，「喝水也是飲的一種」，令網民熱議不斷。有評論認為，喝水確實是「飲」的一種，但生活不是咬文嚼字，還要講法理、道理與人情。



據當事女子介紹，事發於7月17日地鐵3號線上，當時她喝的是瓶裝飲料。地鐵巡邏人員看到後開了告知單，因是首次行為，並未罰款。她又稱，工作人員與她溝通期間非常負責，帶她識別了地鐵內張貼的禁止飲食標識。

事後，南京地鐵客服表示，《南京市軌道交通條例》第三十八條顯示，在列車車廂內禁止飲食，「喝水也是飲的一種」。而當被問及身體不適時是否可以喝水，工作人員表示，如遇到身體不適或需要服用藥品等特殊情況，可向列車上的工作人員反饋。他又指，列車車廂內對於禁止飲食也設有相關標識提醒乘客，對於沒有遵守規定的乘客，會有列車執法人員根據現場情況作出處罰。

網民點睇：

法律的解釋權在地鐵公司

肆無忌憚的解釋亂罰，我就不信製作規定時，禁止飲食是包含禁止喝水

如果吞嚥口水是不是也算飲水呢？

地鐵上不讓喝水的條款明顯不合理，典型的脫離群眾做法！

可以把水倒在手上，像蘇妲己一樣舔舐，就不算「飲」！

飲食應該指的飲料和吃東西，喝水也不讓喝，有點不能理解，喝水沒什麼影響啊！食物可能會有味道影響其他人，水又沒味道



事實上，地鐵車廂禁止飲食不是什麼新規定，早在2014年7月出台《南京軌道交通管理條例》時，就曾引起相當規模的一番討論。甚至在草案幾次徵求公眾意見時，一度還有過「從寬」的例外條款出現，如增加了因身體健康原因需要飲食的除外條件，只是在後續的草案版本更迭過程中被取消。

對此，《南方都市報》評論表示，直接把純淨水這種無色無味、用以維持基本生存需要的飲品一併禁止，其中的尺度與邊界起碼到現在還是個問題，大有商榷餘地。

評論認為，有關條例明確指出的禁止行為是「影響軌道交通公共場所和設施容貌、環境衛生、運營秩序的行為」，即立法者希望禁止的是那些明顯影響公共空間和他人權益的行為，《南京軌道交通管理條例》第三十八條列明的禁止「乞討、賣藝」、「隨意塗寫、刻畫」等情形突出了這一特徵。而執行者隨意擴大或機械解讀「禁止飲食」的內涵，偏離了立法目的。

評論又指，水和飲料就是有本質不同，水是維繫生命的基本物質，飲料是享受型消費，前者不涉及對公共秩序和他人權利的侵擾，一項地方性規範禁止人們喝水，是不當限縮人們基本生活權利。