逆轉！保母被控虐死女嬰遭生父動私刑　女嬰體內驗出毒生父涉重嫌

高雄11個月大女嬰送給保母照顧2天死亡，該保姆遭女嬰生父、台灣知名刺青師傅「彫博」質疑虐嬰。當時「雕博」更因不滿保母施虐，率一眾好友到蔡女家中「私刑正義」，「雕博」當場對保母狂搧3個巴掌，還有「熱心」網民跑到保母住處撒冥紙。



事發後，「雕博」曾舉辦女兒的慶生追思會，會上更剃光頭髮，將女兒肖像刺在胸前緬懷，感動無數網友，但經檢方歷經2年多調查，發現女嬰體內驗出K他命反應。警方指出，調查發現「雕博」曾與毒販聯絡，案發後更馬上剔光頭髮，現將他依涉過失致死、使未成年施用毒品罪，由檢方另行偵辦中。



在刺青界暱稱「彫博」的蔡男，2021年10月13日將11月大女兒送給蔡姓保母照顧，隔天女嬰卻在保母家中摔倒受傷，送醫急救後隔天不治。由於女嬰頭部出現傷勢，蔡男質疑蔡姓保母施虐，衝到保母家中打巴掌，保母一度被打到癱坐在地上。

台女嬰在保母家慘死 家屬怒批「台灣司法已死」、「孩子白死了」

「雕博」到保母家中動用私刑、打保母巴掌影片：

此外，因「雕博」與台灣知名網紅「鳳梨」為好友，鳳梨更開直播痛批保母，許多網民因此自發到保母家撒冥紙，進行各種騷擾。

在女嬰身亡後，經法醫解剖採驗後，發現體內血液、胃內容物都有K他命殘留。經檢方調查，發現女嬰體內驗出K他命反應。檢方為求慎重，採集蔡姓保母、保母丈夫毛髮檢驗，兩人卻無K他命反應，最後於2022年1月14日採集蔡男最長的頭髮送驗，檢出K他命反應。

檢方依採檢時間回推，研判案發當時蔡男仍有施用K他命，因保母夫婦兩人體內都無K他命殘留，不可能在保母家中吸入毒煙，判斷女嬰應是在家中吸入K他命毒煙，因毒品副作用導致在保母家中摔倒身亡。

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女嬰跌倒疑與Ｋ他命有關

台媒報道，由於K他命可能造成鎮靜、錯覺、肌肉震氈、幻覺等作用，檢方根據法醫研究所報告，認為毒品作用可能間接造成女嬰倒地。此外，法醫解剖發現女嬰有間質性肺炎及局部肺泡膨脹不全，可能影響女嬰呼吸功能，倒地也可能與此有關。

針對蔡姓保母獲不起訴處份，盼能恢復執照的部分，高雄社會局強調，當時做出的裁定是有所依據，孩子在保母家跌倒撞地是事實，在照顧上確實有疏失，因此當時才會做出廢照的行政處分，目前社會局傾向維持當時做出的處份。

網民點睇：

吸毒仔自己殺女兒還想賴給別人!

當初跟風的網紅和網民需不需要負責任?

還記得保母被打了好幾個巴掌，這就是自以為是的私刑正義。

難怪急著剔頭髮。

