網傳吳亦凡戴腳鐐求診影片　微博查核後加標記　梅毒相關連結消失

內地男星吳亦凡因涉嫌誘姦未成年女性，遭北京檢方批准逮捕，目前全案正在調查中。近日陸網瘋傳一段疑似是吳亦凡戴著腳鐐，在警方陪同下前往皮膚科看診的影片，經查該科醫生的專門項目是「性病」，消息一出立刻掀起熱議，不過稍早微博上一段標示，直接推翻了該傳聞。



近日微博上瘋傳北京某醫院疑似是吳亦凡的男子戴著腳鐐，被警方帶往看皮膚科的影片，這段影片中有兩名員警押著1名高瘦男子在等診間叫號就診，男子腳上銬著腳鐐，頭還被套住。

從身形與身高來看都與吳亦凡有著超高相似度，甚至有人發文爆料指吳亦凡是「梅毒二期」。

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不過，目前微博上的相關爆料，被微博官方標記上「經核實此消息為謠言」的註解，推翻了網路上瘋傳了一整天的爆料。

此外，「吳亦凡梅毒」的關鍵字連結也已消失，僅存的數篇標上「吳亦凡梅毒」的話題也無法點進話題頁，被猜是吳亦凡的男子看診10秒短片似乎也全面遭到下架。

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