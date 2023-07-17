牧民尋駱駝發現無人帳篷　沿腳印尋人救下被困沙漠3天遊客

內蒙古阿拉善牧民阿日貢近日尋找駱駝時，意外在沙漠發現一個無人帳篷，懷疑有人發生意外，於是從尋駱駝改為尋人。經幾番尋找，他最終救下被困沙漠3天的遊客王先生。



阿日貢是內蒙古烏蘭諾爾嘎查的牧民。7月1日，他發現自家有幾峰駱駝失蹤，於是騎電單車四處尋找。他走到離家40公里處時，突然發現有一個遊客帳篷，帳篷外有兩對鞋，篷內卻沒有人。

阿日貢擔心沙漠晝夜溫差大，遊客可能會失溫、迷路甚至遇險，心急如焚的他顧不上尋找駱駝，開始尋找「失蹤」的遊客。在尋人過程中，阿日貢發現除了有正向、反向的腳印，還有人躺過的痕跡，他沿着痕跡尋找4小時後，終於在離帳篷8公里處發現王先生。

王先生當時處於生死關頭，3天沒有喝水的他嚴重脫水，並出現幻覺，回答阿日貢的詢問時也只能點頭示意。阿日貢為王先生簡單處理身上的傷口後，將對方帶回自己家休養，隨後向嘎查和當地邊防派出所報警。

7月2日，邊防民警接走王先生並連夜將其陷入沙地的電單車推出。7月3日，民警見王先生狀態恢復，於是帶他補充物資並將他安全帶出沙漠。

阿日貢在沙漠中救出王先生。（阿拉善日報）

王先生憶述，自己在6月27日騎電單車前往額濟納旗古日乃蘇木，下午4時許到達，當時身上水源充足，由於行李多、車身重，電單車陷入沙地。他之後找到合適的地方搭帳篷，並將所有裝備搬下車。

他翌日帶上一袋6升的水和部分輕裝便向沙漠邊緣走去，但手機在陽光下暴露時間太長而爆炸，隨身攜帶的證件全部燒毀，他與外界徹底失去聯繫。長時間的暴曬導致他嚴重缺水，漸漸迷失方向，幸遇上阿日貢才獲救。

目前，王先生已被送回貴州貴陽。他日前致電額濟納旗東風鎮，感謝阿日貢和當地民警的救命之恩。