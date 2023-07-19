工程師跳下污水井連救兩人犧牲遺妻女　同事：明知危險仍奮不顧身

來自福建福州的機械工程師蔡文，上周五（14日）在接女兒回家的路上，突然聽到有人呼救，他毫不猶豫爬下污水井內救出2名工人，卻不幸跌落污水中犧牲，年僅41歲。

蔡文的離世讓同事們無比心痛，「污水井下救援屬於有限空間作業，作為工程師的他對其中的危險完全知情。然而，他還是奮不顧身去救了」。



7月17日，獲救者李大邦已恢復意識，另一位獲救者畢承磊因胸腔中吸入太多污染物，仍處於半昏迷狀態，但兩人已脫離生命危險。

李大邦憶述，上周五晚8時許，他與畢承磊到馬尾區羅星路閩漁新村小區門口的下水道井口處，該處下水道是由其所在的施工隊建設，他們是到井口位置作驗收檢查。李大邦用鐵棍撬開井蓋後，一股巨大的惡臭味撲面而來，一時間手震令鐵棍趺落井內，當他伸手接住鐵棍時，卻失平衡跌落污水井內。井內的污水、臭氣讓他窒息並昏迷。

李大邦跌落井後，畢承磊順污水井的爬梯往下，嘗試救援。多位目擊者稱，當時井內傳出求救聲，引來不少群眾圍觀呼救，準備去接女兒的蔡文見狀便毫不猶豫下井救援。

目擊者稱，蔡文一隻手抓着污水井的爬梯，另一隻手拉昏迷的遇險者。他用自己的肩膀和手臂將昏迷者慢慢往上托舉，其他市民則以人拉人的方式將人救起。

蔡文的父親蔡傳福當時也在現場。他記得，救完第一個人時，兒子手臂已經瘀青，他擔心兒子遇險，更特意提醒「你要注意點」，但蔡文表示「沒關係，救人呢」， 喘了幾口氣後又轉身進入井內。

消防員到場後戴上防護面罩，綁緊繩索後下井救援。在蔡文和消防人員努力下，畢承磊也被拉到地面。此時，周圍民眾本想拉蔡文上來，結果看不到人，蔡傳福只能大喊：「還有一個啊，我孩子還在下面！」。

此時，蔡文已掉落污水中，消防員再次下井將他救上地面，但他已經昏迷不醒，蔡傳福唯一能做的只是抱着兒子，一邊痛哭一邊試圖吸出他灌滿五官的污染物。不久後，蔡文被送往醫院，搶救無效離世。

蔡文是福州市馬尾區中鋁瑞閩公司的一名機械工程師，與妻子陳欽、兩名女兒和父母生活，由於她在平潭的學校工作忙碌，只有周末或放假才能回家，平日都由丈夫處理家中大小事務。

出事當晚，陳欽立刻從平潭趕回福州。在醫院見到蔡文時，他已經不省人事，「嘴巴和鼻腔都是血水」。很快，醫院宣布蔡文死亡。

3歲的幼女還不明白父親已離世，一直追問「爸爸去哪兒了，怎麼還不回來」，陳欽只能表示「爸爸坐宇宙飛船到天上去了，變成了一顆星星，在那過得可舒服了，他都不想回來了。你想他就看看天上的星星，最亮的那顆就是爸爸。他是一個英雄」。

蔡文2007年畢業於集美大學機械設計製造及自動化專業，工作期間深造學習，獲東北大學工程碩士學位，他是中鋁瑞閩股份有限公司製造二部技術組機械支持工程師，一直從事鋁加工設備維護維修工作。

蔡文的同事稱，污水井下救援屬於典型的有限空間作業，一般情況下要先通風，經過專業的儀器檢測合格後才能作業。作為工程師，這些「常識」蔡文肯定知曉，卻毅然決然下井救人，「肯定是他判斷當時的情況特別緊急」。

蔡文生前的工作照。（海峽都市報）

公開資料顯示，「有限空間」是指封閉或部分封閉，進出口較為狹窄有限，未被設計為固定工作場所，自然通風不良，易造成有毒有害、易燃易爆物質積聚或氧含量不足的空間。

在「有限空間」場所作業，如果通風不良，加之窒息性氣體濃度較高，會導致空氣中氧含量下降。當空氣中氧含量降到16%以下，人即可產生缺氧症狀；氧含量降至10%以下，可出現不同程度意識障礙，甚至死亡；氧含量降至6%以下，可猝死。

7月17日，馬尾區新港社區和馬尾區羅星派出所證實，由於蔡文見義勇為，先後救下兩人後身亡，目前政府和公安機關正在為其申報見義勇為及相關榮譽認定。