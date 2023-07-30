廣州長隆野生動物園　全球唯一大熊貓三胞胎迎9歲豪華生日會

7月29日，廣州長隆野生動物世界內，全球唯一大熊貓三胞胎——「萌萌、帥帥、酷酷」三姐弟迎來了一場陣容豪華、精彩紛呈的9歲生日會。

明星村長李銳領銜全國多位主持人，與來自全球各地的三胞胎親子家庭以及7月份生日的小壽星，共同為大熊貓三胞胎萌帥酷慶祝九周歲生日！



熊貓豐容界天花板又添慶生新高度

2014年7月29日凌晨，大熊貓媽媽「菊笑」在長隆野生動物世界陸續誕下三隻熊貓幼仔，全球唯一存活的大熊貓三胞胎宣告誕生。長大後的三胞胎性格迥異，姐姐萌萌性格文靜優雅彷彿是一位「西關小姐」，二弟帥帥大膽健壯，有「廣東靚仔」之稱，老么酷酷也與小時淘氣不同，現在非常佛系，只對吃和睡感興趣，活成了一位悠然自得的「東山少爺」。

大家共同為大熊貓三胞胎萌帥酷慶祝九周歲生日。（羊城晚報）

長隆野生動物世界堪稱熊貓豐容界天花板（豐容是動物園術語），熊貓奶爸奶媽們向來以心靈手巧著稱，而這次9周歲生日，他們給熊貓三胞胎的豐容又出新高度，妥妥捲起來了！奶爸奶媽們給牠們精心準備的別樣生日禮：萌萌的公主閨房，帥帥的粵式龍舟，酷酷的遙控小火車，以及一熊一份的三層消暑蛋糕，引起現場遊客、媒體關注。

為什麼有如此獨特的安排呢？作為三胞胎中唯一的女生，萌萌從小就被長隆飼養員們當成「小公主」一樣「富養」。加上萌萌從小個性文靜、優雅，偶爾還會向着飼養員耍點「公主脾氣」，「公主閨房」豐容可太適合牠了！

二弟帥帥長大以後膽子依舊很大，每次有新的豐容都勇於嘗試，而且也很聰明，「粵式龍舟」豐容造型獨特、豪華，盡顯「粵式特色」，與有着「廣東靚仔」之稱的帥帥十分般配！

大熊貓「帥帥」品嚐特製生日蛋糕。（羊城晚報）

有哪個男孩子不喜歡車？何況還是我們的「東山少爺」酷酷，「遙控小火車」猶如牠的名字一樣「酷」，首創可以帶大熊貓巡遊的火車。

據長隆熊貓保育專家青姐介紹，一方水土養一方大熊貓，作為從小在廣東長大的熊貓，三胞胎的美食是一刻都不能停的。除了生日禮的特色豐容外，每天下午三點三工作人員將粵式下午茶準時送上，牠們在長隆享受「老廣」大熊貓舒服愜意的生活。

粉絲熱情送祝福，體驗經典粵式文化

每年過生日，熊貓三胞胎都擁有一個熱鬧非凡的生日會，吸引全球粉絲熱情響應，今年也不例外。早在7月上旬，廣州長隆便收到了來自全球各地粉絲對熊貓三胞胎的生日祝福！大家早早在世界各地錄製ID視頻為熊貓三胞胎隔空「送祝福」。

7月29日當天，全球三胞胎親子家庭、多位著名主持人、7月份生日的小壽星等齊聚一堂，見證「萌帥酷」正式踏入九周歲！

廣州長隆準備了 「粵式伴手禮」，T恤、生日帽、發卡等生日裝扮，親子家庭現場完成「熊貓大變身」後，從長隆熊貓酒店搭乘「長隆萌帥酷」號出發去「熊貓主題嘉年華」現場！

遊客圍觀大熊貓「酷酷」品嚐特製生日蛋糕。（羊城晚報）

小朋友最愛的村長李銳現身主持，現場更有少兒樂隊改編三胞胎主題曲演出、少兒舞獅粵式賀生等粵式經典演藝輪番上場，可愛的表演嘉賓將「廣府」精粹表現得活靈活現，現場掌聲不斷！帶領全場觀眾沉浸式體驗「經典粵式文化」！表演結束後，主持人天團一起揭幕九周歲蛋糕禮盒，「三層大蛋糕」吸引全場目光，音樂聲隨之響起，全場大合唱生日歌。

據悉，即日至8月20日是「長隆超級大熊貓節」，大熊貓主題夏日限定遊園方式歡樂展開，家長帶領小朋友走進頂流「熊貓村」，隨處可以學到大熊貓的小知識、收穫互動小禮品。大熊貓主題營地內還設有巨型科普書，可以探尋熊貓成長的秘密。

小朋友們在入園時可領取「遊村行程指南」的遊村攻略，根據手冊指引，認識具有獨特個性的14隻長隆「老廣」大熊貓，體驗大熊貓科普互動遊戲，還能製作DIY手賬，成為親子家庭暑假必打卡的寓教於樂節目。

同時，廣大遊客還能免費乘坐園區空中纜車，觀察「空中熊貓」！

本文獲《羊城晚報》授權轉載

