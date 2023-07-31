上海多個夏令營爆發手足口病　家長揭衛生狀況差、涉虛假宣傳

為了讓子女擁有既難忘又充實的暑假，不少家長都會選擇報興趣班，或參加夏令營體驗生活。然而，上海多個夏令營被揭出衛生狀況差，更涉嫌虛假宣傳，甚至有家長在要求退款時，被告知要扣除手續費。



衛生狀況差，多人患上手足口病

上海的徐女士早前在網上瀏覽到「黃埔少年夏令營」的宣傳，便為孩子報名，營期7天，費用2490元（人民幣，下同）。報名時，培訓方聲稱全程有實時直播系統，還會對一日三餐、健康狀況等記錄在案。但在7天的營期中，徐女士與孩子僅通過一次電話，沒有實時直播，健康狀況也沒有紀錄。

7月22日，孩子結束夏令營回家後就出現低燒、噁心、喉嚨痛等症狀，手腳出現小紅點，翌日入院檢查後確診手足口病。徐女士一問才知道，營內至少有6、7名孩子都有類似症狀，且宿舍衛生狀況很差，「宿舍沒窗，潮濕陰暗，被子枕頭上還有霉點。衛生間更臭氣熏天」。

張先生的孩子也在該營感染手足口病，「有朋友家孩子的營期比我們晚一周，開營前主辦方突然要求他們換營地，說奉賢營地爆發甲流，讓換去普陀。過幾天又說普陀營地也爆發了手足口病」。

據介紹，收據出具方為廣州營地在線信息技術有限公司，但前述兩名學生的入營簽到地點為奉賢區樹修教育培訓中心。奉賢校區主教官陳先生表示，「黃埔少年夏令營」總部在廣州，在全國各城市都會找當地營地或機構合作。

針對家長提出的報銷醫療費及退費要求，陳先生稱會將情況上報。正常醫療費用可以全部報銷，夏令營費用扣除成本後可部分退費。

虛假宣傳

上海市民趙女士稱，3月在微信中看到招生廣告，於是為兒子報名參加共28天的夏令營，費用 10880元。

由於營地稱是準軍事化管理，因此家長只能通過照片了解營內生活。開營後，趙女士發現招生頁面上寫的2至8人房間，實際卻是6張碌架床的12人房間。

報名時，教官聲稱是4葷4素，且每天有牛奶，但入營後的伙食為兩葷兩素。對此，教官表示用餐時是自助形式，學生可自選菜餚。

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退費困難

劉女士反映，外孫一直有學習打籃球，今年3月，培訓學校推出「滬內雙語籃球運動成長營」，營期6天，全程入住酒店，費用為6600元。

劉女士為外孫報名並付款，但5月時得知暑假升學安排與夏令營有衝突，便向教練提出退款，未料對方表示無法全額退款，要扣除30%手續費，「夏令營7月2日才開營，我們5月就申請退費，也沒簽合同，也沒產生費用，為什麼要扣手續費？」。上海消保委介入後表示無法協調，建議家長循司法程序解決。

《新民晚報金海岸工作室》報道，上海市內夏令營准入門檻低、無需特殊資質即可開辦、項目層層外判、健康衛生和安全問題難以保證。7月以來，12345市民服務熱線收到的關於夏令營爆發手足口病的投訴，就涉及黃埔少年夏令營、黃埔軍訓夏令營、滬戎夏令營、講武堂軍事夏令營、正拓未來領袖夏令營、正拓營地教育夏令營等，均位於奉賢區。

有業內人士建議，挑選夏令營時應事先了解主辦機構的資質，盡量選擇品牌機構。付款前，盡可能前往營地實地查看，簽約前看清退款事項，避免「霸王條款」。付款後保存好收據，以便日後維權。