食隔夜冰鎮西瓜　吉林男一家食物中毒嘔吐入院｜為何西瓜易變質？

在濕熱的三伏天，不少人會選擇食冰鎮西瓜消暑，但隔夜西瓜可能會變質，損害人體健康。近日，吉林便有一家人因吃隔夜冰鎮西瓜而集體中毒嘔吐入院。醫生提醒，西瓜本身因體積大比其他水果更容易變質，保存不當也容易令西瓜變質。



據內媒《搜狐千里眼》報道，近日，來自吉林松原的張先生（化名）花費10元（人民幣，下同）買回半個西瓜，當日切下一半食用，剩下的放入冰箱冷藏。

兩天後，張先生一家將剩下的西瓜取出食用，結果全家凌晨三點去醫院掛急診集體住院，醫生確認為輕微食物中毒引起的急性腸胃炎，治療費用5400元。

張先生表示，吃完隔夜冷藏的西瓜後，當晚9時左右淋巴結就腫了起來，他隨後在小區診所打了消炎針。但沒想到，妻子和孩子也相繼開始嘔吐，「凌晨2點全家人都在嘔吐」。

為何西瓜易變質？隔夜西瓜能吃嗎？

據介紹，相比其他水果，西瓜屬於比較容易變質的一種。首先，普通西瓜個頭大，一次難吃完，容易被剩下。其次，切西瓜的過程很容易沾染細菌。並且，切瓜之前沒有好好清洗瓜皮，或切瓜的刀、砧板不干淨、保存方法不當等都有可能將細菌帶到西瓜表面。而西瓜中的水分、糖分都是良好的細菌培養皿，加之夏季溫度濕度較高，為細菌繁殖提供了適宜條件。如果切開西瓜後不及時封住西瓜切面，就很容易被細菌污染，從而變質。

食隔夜冰鎮西瓜，吉林男一家食物中毒嘔吐入院。（示意圖 / vcg）

上海市食品安全研究會專家組成員劉少偉2022年在科普中國刊文解釋，西瓜放入冰箱後，表面依舊會滋生細菌，再加上西瓜富含葡萄糖、果糖等多種營養物質，為細菌的生長繁殖提供原料，而這些致病菌往往會導致人食物中毒，引起腹瀉、嘔吐等症狀。

冰鎮西瓜是消暑良品，但也十分容易變質。（示意圖 / VCG）

專家提醒，想要延長西瓜的保鮮期，不建議反复拿出來挖著吃。需要分好幾天吃時，最好每次吃的時候切一部分，剩下的及時重新裹上保鮮膜冷藏。切開的西瓜應該盡快放入冰箱冷藏，而不是先吃幾個小時，剩下的再放。西瓜在冰箱的冷藏時間最好不超過12小時，最長不要超過24小時。此外，切西瓜時，一定要事先把案板、刀具和瓜皮清洗乾淨。如果西瓜出現變質或不新鮮的情況，為了身體健康，不建議食用。從新鮮的角度考慮，建議買小一點或部分西瓜，盡量一次吃完。

網民睇法：

可能我天生腸胃好，剩西瓜包保鮮膜放冰箱好幾天了吃完沒事，不過以後儘量不這麼吃了



最多晚上開一個第二天上午吃剩下的，超過中午就扔了



我放兩天吃了也沒事啊



中午買的西瓜，傍晚吃的，晚上拉肚子了。



放冰箱裡兩天，味道吃的時候不會覺得怪怪的嗎？我能接受就是一天，而且都是先用保鮮膜封住再拿保鮮袋裝好打結再放冰箱裡。



我試過，吃完冰箱的西瓜後肚子絞痛，西瓜還是在保鮮盒裡的

