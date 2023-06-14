接連關心台灣進貢西瓜數量　｢控制狂｣雍正奏摺曝光　網友：管很大

清朝的雍正皇帝在位僅13年，駕崩時才58歲，比父親康熙皇帝和兒子乾隆皇帝都要短命，據傳都是因為他平均每天要批上百件奏摺，導致過勞死，但這也顯示他似乎管得特別多。



早前台北故宮博物院的Facebook就公開雍正的2件奏摺，只見他批示地方官員「不必進貢太多台灣西瓜」，讓網友笑說「真的管很大」。

官員為取悅皇上狂進貢西瓜 反被雍正這樣批示（點圖放大閱讀）：

+ 18

台北故宮表示，古代在嚴冬時節獲贈皮薄瓤紅的瓜果，具有喜慶之意，康熙60大壽時，還選擇了一個有趣的方式來了解台灣，就是頒贈西瓜種籽到台地種植。

收到的官員自然是盡心照料，收成後再仔細挑選上等貨，連同奏摺送到京城，並請求皇帝頒發下一年的種籽，從此「你頒瓜種，我上呈西瓜」便成為一種定例。

【延伸閱讀】「發配邊疆」到底發配去邊？為何犯人如此恐懼？實際慘況令人心寒（點圖放大閱讀）：

+ 30

後來西瓜越種越多，康熙57年（西元1718年）便下令督、撫各送80個即可，但雍正元年（西元1723年）時，閩浙總督覺羅滿保為了取悅新登基的皇帝，進貢御籽西瓜100個、泉州西瓜20個和台灣土產西瓜40個，結果反被雍正告知：「賜籽西瓜只要80個就好，其他西瓜都不需要。」

雍正同時也對進獻西瓜的福建巡撫黃國材硃批指示：「發下瓜種所種，轉年進五十個足用，其泉州本地之種所種皆不必進，路遠徒費，不中用。」

【延伸閱讀】漢朝時的另一個「武帝」 堪稱史上最命硬存在 一件事贏過秦始皇（點圖放大閱讀）：

+ 42

隔年雍正雖然對於自己任內首次頒賜瓜籽所收成的西瓜，給予「今年西瓜種着了甚好」的佳評，但到了雍正6年，雍正又對官員交代「瓜進多了，此無用之物，專為供獻之用，汝等各處通共三、四十足矣，可通知撫、提一體而行可也」。所以日後官員也都配合指示，不再進貢那麼多。

對此，台北故宮的Facebook小編打趣地表示皇帝「坐在龍椅上，除了國家大事，連西瓜的數量也得費神管控」，網友們也紛紛留言「太可愛的批奏」、「管這麼大難怪會過勞死」、「皇帝不想當吃瓜群眾」、「這做法真的很雍正」。

延伸閱讀：

情人節前脫單！全台10大月老廟 求姻緣3步驟一次看

【本文獲「TVBS」授權轉載。】