全球首例　eDNA技術證深圳大鵬灣鯨魚原來非布氏鯨？

6月底，「小布」連日現身於深圳大鵬灣，專家初時判定牠為布氏鯨。然而，華大海洋科研人員利用環境DNA（eDNA）技術和高通量測序技術檢測水體樣本後，初步鑑定小布是小布氏鯨。

據介紹，本次是全球首次利用eDNA技術和高通量測序技術從水體樣本中鑑定此物種，並將其從一類難以通過形態學或聲學區分的近源物種中分辨出來。



小布現身深圳大鵬灣海域，浮出水面捕魚。（中新社）

《南方都市報》報道，小布氏鯨並非小的布氏鯨，而是與布氏鯨不同的物種。據介紹，鬚鯨屬是一類大型海洋哺乳動物，包含9個現生種，分別是4個曾被籠統劃為布氏鯨的物種、普通小鬚鯨、南極小鬚鯨、長鬚鯨、黑板鬚鯨以及世上已知最大、最重的動物——藍鯨。

華大海洋科研人員透過對小布所生活的水域進行eDNA水體樣品採集及高通量測序，以4種布氏鯨的線粒體全基因組序列為參考序列，從52億條測序序列捕獲到6條能比對到參考序列的序列，再組裝出4條長度約150~240bp不等的小布線粒體基因序列。

上述4條序列與保存在日本東京國立科學博物館內的小布氏鯨樣本的序列，相似性分別為99%、100%、100%和100%，而與其他三個物種的序列相似性只有95%至97%。因此，科研人員初步確定「小布」是一種小布氏鯨。

華大海洋研究院相關負責人介紹，eDNA是指在環境樣本中所有被發現的不同生物的基因組DNA的混合，生物脫落的表皮細胞或糞便是eDNA的主要來源。通過環境樣本採集、過濾eDNA樣本中的雜質，收集、濃縮和提取樣本中的DNA，再通過PCR和/或高通量測序技術放大、解讀DNA序列，理論上就可以知道環境中存有哪些物種。

eDNA技術主要用於檢測陸生和水體環境中微生物（細菌、真菌），近年開始在水生脊椎動物研究中嶄露頭角，例如無刺蝠鱝、鯊魚等軟骨魚類和多種硬骨魚類。而針對個體較大的海洋哺乳動物的研究卻較少，目前國際上尚無採用eDNA技術鑑定小布氏鯨的報道。

負責人表示，華大海洋會進一步分析eDNA數據，解讀數據中魚類的DNA信息，評估小布在大鵬灣活動海域的魚類種類及其豐度，推測牠的飲食結構，為大型鯨豚類的保護提供科學依據。