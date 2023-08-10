上海女裝店賣咖啡拒男士單獨堂食　網民評價兩極：涉性別歧視嗎？

近年來，愈來愈多小店都選擇混合業態，例如在書店內賣咖啡、餐廳內賣鮮花。上海一間「咖啡+女裝」店舖近日因貼出「恕不接待男士單獨堂食」引發熱議。

8月8日，楊浦區市場監管局核查後表示情況屬實，經營者拒絕單身男性堂食的行為不涉及違法違規。



據介紹，該店一樓為咖啡店，二樓旋轉樓梯步行上一層為女士服裝店。一樓約有10個卡位，座位設置偏休閒，且以一兩人小休憩為主。入門處放有服裝模特公仔，正對大門設有首飾展覽區。

店家在一樓收銀台點單處擺放告示，內容為「請您在消費前閱讀，本店為女裝會員制綜合店舖，恕不接待男士單獨堂食，請您諒解；本店僅供休閒小坐，消費入座，外食勿入；不接待手提電腦辦公以及工作會議、學生上課學習勿入」。其中，「男士單獨」以醒目字體標出。

收銀台點單處放有告示。（澎湃新聞）

《澎湃新聞》報道，店員介紹，點單時都會提前告知消費者，也確實遇過不理解的客人，「我們想做一個純粹喝咖啡的地方。不光是男士，辦公族也不建議來」。

上海市楊浦區市場監管局透露，該店為上海市楊浦區細織服裝店，經營範圍為：服裝服飾零售；食品銷售；餐飲服務（不產生油煙、異味、廢氣）。該店鋪設立於2013年4月，以經營女裝為主。

今年上半年重新裝修後，店舖內新設開放式旋轉樓梯，一樓為開放式咖啡製作和售賣區，並設有少量供堂食的桌椅；二樓為女裝陳列展示和試衣區。該店今年6月經核准新增了食品銷售和餐飲服務的經營範圍。

經現場檢查，執法人員發現該店已張貼「謝絕男性顧客單獨堂食」的書面告示，該行為不違法也不違規。經營者表示，因店舖內部結構為錯層，一樓堂食區域與二樓的女裝展示和試衣區僅一板之隔，為保護顧客隱私、避免女性顧客尷尬，因此婉拒男性單獨在一樓堂食。

事件在社交平台上引起熱議，有網民表示不解，「這不涉及性別歧視嘛？」、「那你直接關門歇業得了」、「堂食影響女裝客人？她們站餐桌上換衣服」、「這是想讓男士變裝嗎？」；也有網民表示理解，「現在也有女士健身房，推薦」、「必須支持這家店」、「我猜是想佔便宜，往試衣間裏偷看」、「幾乎可以想到之前發生了什麼才讓店主寧願減少客源也要做這種決定」。