愛國大媽Apple內狂砸iPhone　激情背誦《滿江紅》終被救護車帶走

北京一名疑似精神失常的大媽，闖入Apple店內怒砸手機，並破口大罵使用iPhone的人都是走狗、漢奸，更現場背誦《滿江紅》等頗具家國情懷的古詩詞，引來圍觀拍攝，最終遭到救護車帶走。



北京一名疑似精神失常的大媽，闖入Apple店內怒砸手機，並現場背誦《滿江紅》等頗具家國情懷的古詩詞。（微博）

「怒髮沖冠，憑闌處，潚潚雨歇。」、「靖康恥，猶未雪；臣子恨，何時滅？」近日，北京一名大媽竟Apple店內，極富激情地背誦起《滿江紅》、《定風波》、《木蘭辭》等古詩詞。

網傳影片顯示，大媽身着紅色連身裙，雙手叉腰、神情嚴肅且凝重地開始背誦，當時店內有不少客人光顧，大部分人保持沉默，不過也有人向大媽投去異樣眼光，站在大媽身後的工作人員則一臉尷尬表情。

網民爆料指，上述大媽當日闖入位於太古里的Apple店中，先是怒砸iPhone並稱「使用iPhone的人都是美國人、日本人的走狗、漢奸。」隨後，便背誦古詩詞，更抽查路人背誦。

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大媽還揚言，自己的弟弟是海軍陸戰隊隊員，要與自己代表中國跟美國開戰，更稱自己若有孩子，一定要讓自己的孩子為國捐軀。大媽還在現場辱罵工作人員及顧客是「鬼東西」、「黑社會」、「傻X玩意」。

最終，大媽被趕來的救護車拉走，疑似被帶去精神病院，惟臨上車時大媽還大喊「等着吧，我會出來的！」。截至目前，當地警方尚未對事件作出通報。

網民點睇：

「精神病院放假了？」

「建議俄文背誦。」

「愛國熱情讓120（救護車）給帶走了。」

「再這樣左下去要出大問題。」

「原來岳飛打的不是金國是美國。」

「『我會出來的』笑死我了。」

「抽查路人背詩這個環節感覺挺刺激的。」

「但凡沒點毛病，現實中幹不了粉紅。」

