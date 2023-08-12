湖南爆屠狗！狗狗遭亂棍打死屍堆滿車　當局承認稱：是為村民好

8月9日，有網民爆料稱湖南婁底，有成群的人進各村殺狗，抓到狗就亂棍打死，一天殺死十多條狗。8月10日，湖南婁底市新化縣維山鄉回應，「怕有狂犬病，為保障村民生命安全所以屠狗」，維山派出所工作人員則證實，打狗是鄉政府組織的，因當地日前發生過有人被狗咬後不治身亡的事件，才有了此次打狗行動。



維山鄉政府強調，前期已在各村宣傳，讓村民將自家養的狗關好、拴好，最近撲殺的是未繫繩的流浪狗。但殘忍的殺狗行為仍引發輿論熱議，有網民批評「有一萬種方式防治，偏偏選了最沒用的一種」、「貧窮的鄉村都知道根治狂犬病最好的方式是打疫苗，疫苗的款項難道被吞了嗎？」



據《極目新聞》報道，8月9日新化縣維山鄉多名居民反映，有成群的人拿著工具到村里打狗，「不管是在人家家裡的也好，在自家田裡的也好，他們見狗就抓，亂棍打死，一天殺死十多條狗。」

CCTV畫面顯示，在一戶村民門前，幾名男子用棍棒打向一隻毫無防備的狗，許多狗開始逃竄。影片最後，一輛卡車車廂裡有十幾隻狗的屍體。

維山鄉政府工作人員示，當地發生了狗傷人事件，人被狗咬後容易得狂犬病，因此決定撲殺農村流浪狗，「我們前期已在各村進行過宣傳，讓村民們將自家養的狗關好、拴好，最近撲殺的是沒有繫繩子的狗。」，該工作人員還表示，此次打狗是依據相關政策文件，但未透露是哪個部門下發的文件。

新化縣疾控中心工作人員表示並未下發打狗的相關文件。新化縣公安局工作人員也表示，他們未發布打狗的相關文件，派出所在此次打狗行動中只是起協助作用。

輿論反應兩極 網民：狂犬病根治應該靠疫苗

此事引發網友爭論。有網民認為，殺死流浪狗並無不可，並表示「事出有因」，是因為流浪狗咬傷人，導致當地村民因狂犬病死亡。但更多網民表示，農村養狗一般不會像城裡那樣繫繩子，如果就有沒有繫繩判斷是否是流浪狗不合理，「手段也既殘忍又沒必要」。

此外亦有網民批評，中國有許多鄉村也在推行狂犬病根治，但是是用打疫苗的方式。有網民質疑「殺狗的必要性」，更稱「是不是疾病防治疫苗的錢都被當地政府吞了?」

網民點睇：

「從根源消滅狂犬病，發達國家靠的是給犬隻做全面免疫，即便是流浪狗都要每年定期接種疫苗，寵物狗更是要有完善的疫苗接種流程和相關證件才能飼養。文明社會解決問題必須要靠文明的方式，不是靠野蠻血腥的方式。」

「跑到老白姓家裡去打狗，人為刀俎我為魚肉，沒有話語權的老百姓也只能任由權利踐踏。」

「找理由根本是為了賣狗肉。」

「有一萬種方式防治，偏偏選了最沒用的一種。」

