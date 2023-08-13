夫妻鬧交　丈夫竟狠摑調解警察仲下跪｢求坐監｣　終如願獲判10個月

近日，上海嘉定區警方在出警調解夫妻糾紛時，竟遭丈夫郭某狠狠摑掌，甚至跪地「求坐牢」。



事件起因為郭某妻子提出想給女兒報名夏令營，要求郭某承擔這筆費用。郭某有些猶豫，表示自己剛付完房子首付，每月還有房貸，手頭拮据，因此與妻子爭執起來。郭某一怒之下将酒杯砸碎，眼看怒火不可收拾，女兒將郭某拉到一旁的沙發上平復情緒，妻子則立刻報警。

警察趕到後，郭某淡定地走到警察面前。正當警方詢問情況時，郭某突然摑掌警察，嘴裡還說著「打警察判幾年？」，警方反應過來後立即將郭某制服。

郭某摑掌警察。（「上海嘉定」微信公眾號）

此番場景引起母女倆嚎啕大哭。郭某情緒也更加激動，向母女倆吼道：「非得讓我進去，我就進去給你們看！」郭某妻子在一旁哭著說，「有什麼事，你打我，為什麼要打警察！」或許由於驚嚇過度，一旁的女兒也開始不斷嘔吐。

警察將郭某帶回派出所，一路上郭某不以為然稱，「我是被逼的，她們竟然把你們找來了，那就散伙吧」，表示襲警就是為了讓母女二人如願。

郭某被判10個月。（「上海嘉定」微信公眾號）

不過，郭某酒醒後認識到了自己的錯誤，並向警方道出原委。原來，他平日里和妻子吵架時，妻子總是說氣話「報警讓你去坐牢」，這次看到警察上門，好面子的郭某在酒精的作用下，心想著既然家人希望他進監獄，便想通過襲警入獄。「現在真的後悔，我的一輩子完了，女兒的未來也沒了。」郭某說。

上海嘉定區人民檢察院審理後認為，被告人郭某摑掌警察的行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百七十七條第五款，涉嫌襲警罪，判其有期徒刑十個月。