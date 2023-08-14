2歲女患｢兒童癌王｣　苦撐2個月肚腫如氣球　父母打定輸數卻現奇蹟

被稱作「兒童癌王」的神經母細胞腫瘤，可以說是人人聞之色變，罹病孩童出生就將與病魔極限拉扯，漫長的治療過程更是沉重的經濟負擔。內地一名2歲女童，在頻繁的腹瀉症狀後被發現罹患此病，治療期間腹部更是腫脹如氣球，令醫護人員、家長看了心疼不已，但看着女童頑強苦撐超過2個月，仍決定放手一搏；所幸經過長時間的手術後，幫助女童重返正常生活。



綜合《搜狐健康》等內媒報道，女童父母起初是查覺到女兒有嚴重的腹瀉情況，自2022年9月下旬就開始，透過吃藥也不見好轉、持續了兩個多月就醫後，才發現右側腹部有一個8×7×9厘米的腫瘤，反覆檢查後確診兒童神經母細胞腫瘤。

即睇女孩手術前後狀況：（按圖了解）

從腹部電腦斷層可以看到，該腫瘤長在腹部的右側，其增長幅度之快超乎想像，不僅瘤體包繞住右腎血管、腸管更明顯擴張，導致腹部腫脹如氣球般嚇人；入院後醫生原想透過常規治療縮小腫瘤、再進行手術，沒想到經過了5個療程後女童病況急轉直下，甚至住進深切治療部，見惡化至此的父母看着近乎只剩一口氣的女兒，心疼到想放棄治療，只為不願再讓女兒受罪。

然而出乎所有人意料的是，當醫護、甚至父母都已經做好最壞打算之際，女童展現出了強大的求生慾望，頂着病痛苦撐了2個多月，經過院方多名醫生會診，最終由首都兒科研究所胸部及腫瘤外科主任武玉睿醫生接手治療，經過短短1週的診療計劃，女童也成功進入手術室。

「大家都擔心這次手術台有去無回」，儘管計劃有進展，但因為女童嚴重營養不良，加上精神狀態每況愈下，讓手術不得不提前進行；所幸經歷了5個小時的極限拉扯，院方成功消除女童腫脹的腹部，轉回深切治療部追蹤治療後，不僅血壓回歸正常值、也不再出現腹瀉的病症，休養後在可以正常進食的情況下恢復健康體態，儘管仍須追蹤治療，但無疑已是一劑強心針。

延伸閱讀：女兒如天使般漂亮竟卻身患罕見病 6歲時被針拮哭了她媽媽也笑了

+ 15

延伸閱讀：

糖果成分可治癌？「沉默癌王」死亡率破9成 研究曝驚人發現

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】