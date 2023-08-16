男女生殖器共存　蝸居深圳三度被工廠辭退　罕見病患者述心酸經歷

據內媒《上游新聞》報道，今年33歲的王梓淇患有真兩性畸形罕見病，身體同時存有男女兩種性別生殖器。受訪時，他（TA）講述了自己多年的心酸經歷，並表示正在籌備20萬元手術費用，用於徹底切除睪丸，變成真正的女性性別。



王梓淇自述，自己從小就患有該病，童年時期的經歷不太愉快，父母不知如何處置他的情況，從小被當成男生來養。雖然戶籍信息是男性，但從他有自我意識起，他就一直把自己當做女孩子，也一直以女性形象示人，也因此遭受諸多非議和嘲笑。

王梓淇。（受訪者提供 / 上游新聞）

高中畢業後，王梓淇南下廣東打工，此後甚少返回山西老家。2014年，他拿著醫院診斷病歷和女性染色體材料材料，將戶籍的個人性別信息和名字改為女性。

在兩份今年4月由香港大學深圳醫院的出具的醫學檢查證明文件中，王梓淇被臨床診斷為兩性畸形，有男性和女性的生殖器特徵；染色體核型分析檢測報告的結果為「46，XX 」，報告據此認為所見細胞均為女性核型。

蝸居深圳 屢受歧視 三度被工廠辭退

第一次打工，王梓淇去了一家位於深圳坪山的汽車廠當工人，每月2000多元（人民幣，下同），「剛開始去的時候很開心，更重要的是沒人知道我身體的情況」。但因為和一位病友走得近，他開始逐漸遭受工友們的歧視和議論。

一年半後，王梓淇離開第一家工廠，輾轉前往惠州的一家手機平板製造工廠，月工資漲到2700多元。因為身體原因，他看起來比其他女生壯很多。不久，他被舉報不男不女、影響車間形象，遭到解聘。這段經歷有一年零八個月。

最後一次進廠是在2022年，王梓淇的工資漲到4000多元。這次，他工作一段時間後，向工友透露了自己的情況，隨後遭到歧視、議論、舉報和解聘。此後，他對進場產生恐懼，便一直在打零工，收入水平亦不如從前。

一直以來，王梓淇都希望通過手術，做回正常的女生。但每月幾百元的抗雄性激素藥物、四五百元的房租和日常生活費用，王梓淇說，漂泊十年，他只攢下來兩三萬元。

相關經歷被報道後，王梓淇獲得許多熱心捐助，但距離20萬的手術費還相差甚遠。同時，他的經歷也引發了許多質疑和討論。

對此，他回應稱，自己具有完整的子宮和卵巢，染色體檢測也是女性，經過手術後可以生育。而且，從他有意識起便一直按照女性標準來生活，切除子宮的手術費用也更加昂貴。

目前，深圳市坪山區民政部門、婦聯和轄區街道的工作人員上門已慰問王梓淇，並願意為他聯繫合適的工作。王梓淇對提供援助的網民表示感謝，也開通了直播，希望能盡早籌夠手術費用。