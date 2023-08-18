北海多名遊客被「不明魚類」咬傷　家長：兒子問是否有人在割他腿

廣西北海的僑港浴場周三（16日）出現多名遊客下海時被不明魚類咬傷的事件，部分傷者被咬得血流如注，事後當地暫停一切涉水活動，當局正徹查原因。事件引起輿論關注，傷者憶述過程時仍心有餘悸，有家長表示孩子的腿部被咬傷，出事水域較淺；也有網民分享以往潛水被咬的經歷，「很痛，傷口很深」。有專家表示，咬傷遊客的魚類像某些底棲類肉食性的魚類，推斷應是鰻鱺類的魚類，比如海鱔、海鰻等。



現場畫面顯示，多名遊客腿部或腳部被咬，鮮血淋淋且齒痕清晰可見，狀況恐怖。海邊廣播不斷提醒海裏突發不明物種傷人事件，為安全起見，所有遊客立即上岸。周四（17日），僑港小鎮發布通告稱，遊客是被不明魚類咬傷，具體原因正在全力調查中。為確保遊客人身安全，僑港浴場的一切涉水活動暫停。

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來自湖南長沙的陳女士近日與家人一行四人到北海旅遊，周三傍晚，其11歲的兒子在僑港浴場的淺灘處被不明魚類咬傷，在腿部留有兩處傷口，一處在膝蓋位置，一處在大腿內側，均有明顯的傷口和血跡，需由擔架送上救護車。

陳女士稱，兒子所在的水域較淺，水位僅到小腿，當她發現異常時，兒子腿上的皮已經被咬破，全程僅10秒左右，「他覺得下面軟乎乎的，以為是人，還說是不是別人拿東西割他的腿」。而上救護車後，她才發現遭殃的不止他們一家，當時車上已經擠滿七八名受傷的遊客，都是被咬傷。

最後情況危急下，家人選擇另行叫車，把孩子送往北海市人民醫院銀灘分院。之後，醫生為陳女士的兒子清洗了傷口，縫針、包紮，還打了破傷風針，到了晚上10時許才完成一系列治療。陳女士透露，在醫院治療的傷者有老有幼，有個男孩子可能只比他兒子大一點，「縫了好多針」。

事發現場。（澎湃新聞）

有關部門擬在浴場搜捕該不明魚類，受相關部門委託參與此事調查的北部灣大學教授級高工白麗蓉表示，北部灣海域咬人的魚類比較多，包括鯊魚、梭子魚等，但海水浴場出現魚類咬人的現像比較少見，通過對傷者情況了解，咬人的不明魚類基本無毒性。但她指出，由於未拍到現場咬人魚類照片，目前對於該魚類別調查進展緩慢，只能通過已有資料如傷口圖片等先進行研究。而僑港海灘救援點工作人員初步判斷，咬傷遊客的魚是偶然到該片區域。

另一方面，今次事件亦勾起網民薏仁回憶，其持有潛水證，有四五年的潛水經驗，但就在幾天前，她在馬爾代夫浮潛時，被一種名為「扳機魚」的魨類魚咬傷腿部，這也是她第一次被咬傷。

她透露，當時她所處的位置也不深，大概一到兩米左右，結果當看到扳機魚朝她游來時，已經來不及上水。據她描述，該扳機魚滿口都是非常尖的牙，方向瞄准快速游來，先是要咬她屁股，然後她轉身時可能踢到牠，猝不及防，腿上就被咬了一口，即使已穿了浮潛襪，傷口仍非常深，有幾毫米。

扳機魚又稱扳機魨、炮彈魚。（半島都市報）

扳機魚是一種領地觀非常強的魚類，她猜測，可能當時那片區域有扳機魚產下的小魚仔，所以她才被攻擊，也有可能是該扳機魚處在發情期，故主動攻擊人。

寧波海洋研究院工程師方增冰則分析，根據現場影片和傷口情況來看，咬傷遊客的魚類像某些底棲類肉食性的魚類，牠們主要在岩礁、礫石底質為主的海域生活，領地意識很強，可能被人類活動影響到生活，所以具有一定攻擊性。從傷口形狀來看，這一生物牙齒鋒利，會造成大面積的創傷。

他判斷，咬傷遊客的海洋生物是鰻鱺類的魚類，比如海鱔、海鰻，也有可能是鱗魨類、東方魨類的魚類。

咬傷遊客的海洋生物是鰻鱺類的魚類，比如海鰻（圖）。（ETtoday新聞雲）

方增冰又指，中國近海的大部分地點是比較安全的，但還是有一些生物是帶有毒性的，如海蛇、蓑鲉（俗稱獅子魚）、褐籃子魚（俗稱泥猛魚）、芋螺（又稱雞心螺）等等，牠們都具有一定的攻擊性，如果人類觸碰或是侵擾它的領地就會發起攻擊。對此，他建議去海邊遊玩時要注意潮汐的變化，漲潮的時候需要盡快返回安全地點，同時也盡量避免去陌生海域、海底等情況不熟悉的地方。

一旦被海洋生物咬傷或蜇傷，如常見的被水母蜇傷，方增冰呼籲千萬不要用淡水或酒精清洗擦拭，以免刺激刺絲囊進一步釋放毒素，加重傷情，而是應迅速用乾毛巾或衣服沿著一個方向擦拭。若傷口面較大，或被腐敗的蝦、蟹類劃傷，就要及時就醫，並說明受傷海域和原因，因海水中有些細菌毒性較強的，如海洋弧菌等。