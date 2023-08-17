駭人！多名遊客遭「不明魚類」咬傷流血　北海僑港急停涉水活動

廣西北海的僑港浴場周三（16日）出現多名遊客下海時被不明生物咬傷的事件，部分傷者被咬得血流如注。目前，僑港浴場一切涉水活動暫停，當局正徹查原因。



現場畫面顯示，多名遊客腿部或腳部被咬，鮮血淋淋且齒痕清晰可見，狀況恐怖。海邊廣播不斷提醒海裏突發不明物種傷人事件，為安全起見，所有遊客立即上岸。

周四（17日），僑港小鎮發布通告稱，遊客是被不明魚類咬傷，具體原因正在全力調查中。為確保遊客人身安全，現暫停僑港浴場的一切涉水活動。

+ 1

由於事件駭人聽聞，消息一出隨即在網絡引發熱議，網民紛紛猜測到底是何種生物具如此殺傷力，例如有人推斷是達摩鯊，並質疑現場為何沒防鯊網。雖然眾說紛紜，但不少網民皆猜測事件或與有人盲目放生有關。

網民點睇：

食人魚？

巨齒鯊派小兵來了

確定是魚？不是哥斯拉？

感覺吧，可以拍個災難片電影

日本福島核污染魚這麼快就來到了？

不是誰又瞎放生了吧？

我不信是魚兒咬人，還是等官方調查



官方資料顯示，位於銀海區的僑港鎮於1979年6月2日成立，是全國唯一以鎮建制安置歸僑的鄉鎮，當時集中安置7700多名越南歸來的僑胞。如今，其已由海濱小鎮發展成全國漁業重鎮，擁有2300多艘大功率漁船，年捕撈產量達30多萬噸，水產品加工量20萬噸，產值20億元（人民幣．下同）。農漁民人均純收入達到3.5萬元，居廣西前列。當地年接待遊客近350萬人次。

而僑港海灘位於僑港鎮港口路南端，毗鄰「天下第一灘」北海銀灘，兩者並列於北海電白寮港港口的兩側，東起電白寮港。據介紹，僑港海灘灘面寬廣綿長，平均坡度約為0.05，砂型細膩柔軟，海水溫和潔淨，近海域中無鯊魚，空氣含負離子極高。