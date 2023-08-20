廣東City Walk｜老故事碰上新玩法　如何在走街串巷中閱讀城市？

漫步江門的長堤歷史文化街區，重溫《狂飆》裡「京海市」的風起雲湧；走訪汕頭小公園開埠區騎樓群間，解讀老地名掌故；打卡「籃球寶貝」勞拉，發現「潮玩之都」東莞背後的青春氣息……時下City Walk（城市漫步）在廣東多地走紅。



邊逛邊尋邊聽，當新玩法碰上老故事，這個夏天，用一場沉浸式、慢節拍的City Walk找到打開城市隱秘之門的鑰匙，在走街串巷中細細品讀城市歷史文化、領略獨特魅力。



江門：特色老建築+隱藏美食 江門成City Walk熱門地

這個夏天，City Walk火遍網絡。在江門，無論是自發的城市漫步，還是專業團隊規劃的城市漫步，都成為年輕人社交休閒的熱門項目。不少參與者認為，江門有特色老建築、隱藏美食和咖啡館，是一個適合開展City Walk的城市。

影視劇帶旺江門City Walk

City Walk起源於國外，是指通過步行方式走遍城市角落，了解一座城市的文化底蘊。這種休閒方式避開熱門的旅遊景點，只需要一雙鐵腳板、一雙善於發現城市風景線的慧眼、一顆好奇心。

記者了解到，從去年開始，江門已經有年輕人開始嘗試City Walk。今年，隨著電視劇《狂飆》熱播，作為取景地的江門吸引了全國各地遊客。不少周邊地區的City Walk愛好者也由此了解江門，並前來江門開展City Walk。打開社交軟件，關於江門City Walk活動的發帖和討論都成為了熱門話題。

江門長堤歷史文化街區上的騎樓街羊城晚報記者陳卓棟攝

為何江門City Walk活動會如此火熱？記者觀察發現，疫情期間，長途旅行受限，更多人轉向城市內部的漫遊，2020年起，不少在江門取景的影視作品上線、公映，讓本地City Walk愛好者眼前一亮。「雖然我們生活在江門，但其實對江門的了解並不深。」2022年9月起，家住蓬江的新會人林慧媚和台山人張穎娉組織策劃了6場City Walk活動。今年，借助熱播劇《狂飆》的風潮，江門城市景觀更是吸引了一大波City Walk愛好者前來漫步。

華僑建築吸引漫步者探索

除了影視劇加持，江門獨特的風味也是吸引City Walk愛好者的重要原因。中心城區保存了大量百年曆史老建築。無論是《狂飆》取景地長堤歷史文化街區，還是周邊的羊橋社區、汲芳社區、水南社區、啟明里等地，具有鮮明華僑建築風格的老建築星羅棋布，每一座建築背後都有一個家族故事，這些元素最適合漫遊者徒步穿梭、探尋、拍照。

此外，隱藏在江門大街小巷的各種美食、咖啡館，也成了City Walk愛好者在漫遊中途休憩的好去處。無論是煙火氣息濃厚的腸粉、雲吞面、生滾粥，還是近年來如雨後春筍般湧現的咖啡館，都為City Walk活動增色不少。有City Walk愛好者形容，在小吃店裡邊吃腸粉、便跟店員閒聊，可以打聽到某條街上一些有趣的老故事；而在咖啡廳裡點一杯冰美式，坐在門口跟旁邊的顧客交流，很容易就認識一個志趣相投的新朋友。

記者還了解到，近日，江門各區政府也紛紛推出City Walk推介路線，讓這股城市漫步熱潮成為推介江門城市風景的活廣告。如江海區在官方微信公眾號上推介城央綠廊釜山公園、彩虹村、白水帶公園等江門河畔線路；而新會區也在微信號上推介新會步行街、景堂圖書館、知政路永佑坊、新會學宮等會城老街區線路。

東莞：漫遊潮玩之都 感受青春節拍

漫遊街頭感受城市特質，說走就走的City Walk微旅行，是年輕人認識城市的新方式。這個夏天，「中國潮玩之都」東莞「潮出圈」了，以「潮玩」「青春」為主題的City Walk成為年輕人感受東莞活力的新時尚。

在東莞，南城鴻福路口的「Laura·籃球城市」巨型塑像是不少人開啟City Walk的第一站，多巴胺配色的勞拉活力四射，與廣場不遠處籃球場上揮汗如雨的籃球少年相映襯，是「籃球城市」東莞生動又最常見的畫面。在「Laura·籃球城市」巨型雕像背後，是東莞潮玩品牌X11全球首家潮玩旗艦店，2500平方米的倉儲式空間，匯聚全球各大IP，涵蓋日漫、國漫、美漫、電影、遊戲等ACGN二次元領域，展示超過8000種潮玩商品。

「最震撼的是佔據一整面、長10米的盲盒牆」，謝女士告訴記者，自己是特意來打卡的，還在店裡找到了自己喜歡的IP形象盲盒。

勞拉巨型塑像是潮玩東莞必不可少的打卡點羊城晚報記者石夢卓攝

作為全球潮玩集聚地，全球動漫衍生品1/4由東莞製造，中國近85%潮玩產自東莞。記者留意到，勞拉、摩動核國風機甲、Mr.PA耙老師等在7月份剛結束的第十三屆漫博會上火出圈的原創IP，都是店內的常駐產品。

如果說逛潮玩店是東莞潮玩City Walk的必備打卡點，那以鴻福路為中心漫步，便是不斷發現驚喜的隨性旅程。

「每逢週末，我都會來這邊逛逛，慢慢走，一走就是半天。晚上這邊經常有樂隊駐唱，坐在階梯上，聽聽歌，很舒服。」今年剛來東莞的小王這個暑假已經漫步了多條街巷，「在仲夏音樂會跟著節拍舞動，在咖啡文化節喝到了喜歡的咖啡，拍下了國貿天台的晚霞，在圖書館看到可愛的國風貓咪畫展… …」

就像小王所說，以鴻福路為中心，周邊的東莞市民中心、東莞中心公園不時舉辦的音樂節、露營節、咖啡節等現代時尚的潮流文化活動，是她City Walk中不期而遇的驚喜，感受城市活力的同時，還相遇了志同道合的朋友。

如果不愛人群擁擠的喧囂，就漫步走向不遠處的東莞市圖書館，這裡的漫畫圖書館，坐擁各類漫畫12萬餘冊，漫畫報刊70餘種，同時在館內還能輕鬆偶遇各類繪本展、漫畫展，近期的「畫貓——中國古典風情插畫展」就吸引了不少人來「吸貓」。

對籃球寶貝勞拉特別感興趣的少年羊城晚報記者石夢卓攝

作為一座平均年齡僅33.4歲的青春之城，打造潮流文化，擦亮「潮流東莞」城市文化名片，是東莞近年來城市建設的重點內容。今年舉辦的第十三屆漫博會上，東莞獲評「中國潮玩之都」，在City Walk的熱潮下，潮玩路線越來越受年輕人推崇，除了南城，東莞「潮玩名鎮」石排也適時發布了三條潮玩文旅路線，邀請遊客朋友感受「潮」味十足的魅力石排，進一步擦亮「潮流東莞」的城市文化名片。

汕頭：解鎖騎樓間地名故事 領略百載商埠文化魅力

暑期以來，汕頭旅遊熱度持續攀升，City Walk熱潮席捲汕頭各大景點。在汕頭小公園人才講堂——週六有講第7期《老汕頭街巷地名掌故》專題講座上，廣東省百姓宣講團成員、潮汕歷史文化研究中心青委會委員許壁鋒提出，利用汕頭文旅火熱發展的契機，將City Walk的新遊法與老故事相融合，讓遊客們在走街串巷中細細品讀地名背後的城市歷史文化、領略汕頭「百載商埠」的文化魅力。

漫步騎樓群了解城市文化歷史

五福路位於汕頭老城區核心區，蘊含先輩「五福臨門」的美好願景。以此為起點走向永平路、同平路等老城巷陌中，一場以汕頭小公園開埠區為中心的城市漫遊拉開帷幕。漫步於騎樓群間，古樸的老城氣息撲面而來，別具一格的各種街巷名稱陸續跳入視線內，彷彿在訴說著一段段動人故事：以清代同治初年福建安溪商人林應坤經營的、原為「林乾泰」的行號而命名的乾太厝內（曾寫為乾泰厝內）；因太古南記公司林氏家族而命名的南莊內；因「樟隆市」而得名的樟隆街；以清代時期潮州新關設立衙門辦公的地方被命名為新關街；因清代汕頭埠一處祭拜水仙的廟宇而得名的水仙宮巷；還有曾是粵東最大的杉排集散地而得名的杉排塭……

漫步而出至車水馬龍的外馬路上，這裡既有市政府、海關大院等機關單位，又有學校、善堂、醫院等機構，其歷史深厚，從路名便可窺見一二。比如存心善堂旁的小巷被命名為存善裡，「存善」二字，自清代光緒年間留存至今，足見善堂之善心綿延不斷，造福一方百姓；中心醫院前的公署巷亦是民國時期汕頭軍事管理機構東區綏靖公署的一個記錄。

汕頭小公園開埠區街巷繁多，蘊含豐富的歷史文化羊城晚報記者蔡嘉鴻攝

令人驚喜的是，在這條尋找路名的City Walk路線中，市民遊客不僅能了解到老城區地名歷史，更能感受到街巷中的新時代印記。比如今年5月開街的五福路「小公園·電影一條街」，由於汕頭歷史最為悠久的戲院——樂觀戲院曾坐落在此，如今電影一條街也融合電影、文創、娛樂等多種元素營造濃厚的特色電影文化氛圍。而今年初揭牌的鎮邦路老字號美食街，為傳承推廣汕頭美食文化入駐了超20家老字號餐飲店，也成為老饕們感受潮汕美食必打卡景點之一。

將文旅熱度與保護傳承地名文化相結合

「汕頭老市區的街巷道路地名是歷史文化的留存。」據許壁鋒介紹，汕頭1952年的中心城區，即今大華、光華、小公園、石砲台、金砂五個街道轄區和周邊龍眼、大小礐石、澳頭等區域，街巷達1700多條，這些街巷地名文化層次豐富，可以折射出汕頭自開埠到新中國成立初期短短一百年間的歷史變遷。

如今，城市建設速度日益加快，地名以及道路背後的故事也慢慢被遺忘，令人惋惜。為保護傳承城市地名歷史，許壁鋒將汕頭老市區街巷地名進行梳理，歸納了因地理環境、善堂文化、殷商大戶、林立行鋪、民俗文化等10種不同類型街巷地名來源，並積極推進地名文化的保護工作。

「邊逛邊尋邊聽故事，不失為老汕頭街巷地名掌故的一種有效的保護傳承方式。」許壁鋒告訴記者，當下汕頭文旅產業火熱發展，各類展館、文旅線路及VR等新技術手段應積極運用起來，使其成為保護老汕頭街巷地名掌故的一股東風。接下來，他計劃在汕頭多個區域內總結出多條特色鮮明的路線供市民遊客漫遊尋路，同時也建議相關部門在推進文旅工作時，能通過二維碼、VR技術等形式，讓尋路的市民遊客第一時間了解到感興趣的街巷歷史故事，或者在雲端也能盡情逛老街、聽掌故。

專家：City Walk幫助人們了解當地城市文化與歷史內涵

這個夏天，City Walk成為社交平台搜索熱詞，作為一種休閒方式，City Walk為何火起來？對此，華南農業大學人文與法學學院副教授陳志國分析到，近年來，人們在選擇遠途旅遊的同時越來越關注自己所在城市的發展變化，開始挖掘當地城市文化、歷史內涵，感受本土特色。與此同時，隨著網絡社交平台功能的不斷完善成熟，在網絡上分享自己在當地所見所聞的遊客逐漸增多，City Walk成為網絡熱門討論話題，吸引其他遊客紛紛參與嘗試前往體驗。

「城市漫遊的主要群體是年輕人，如今年輕消費者的旅遊習慣正發生轉變，追求自由和無拘無束的鬆弛感。」陳志國說，隨著市場需求的變化，文旅產業也正進行轉型。City Walk作為一種新興的休閒方式，對城市文化傳播、旅遊推廣等都能起到積極作用。「消費者到一個城市漫遊，了解這個城市的文化，同時也會在當地產生一連串的消費。遊客借助社交平台自發進行內容傳播，有關部門根據熱點推薦旅遊線路，都將提高城市的知名度和影響力。」

陳志國建議，政府部門應重視城市漫遊的新型旅遊業態，以推動當地文商旅融合發展。例如，強化城市基礎設施建設，在City Walk線路上合理安排規劃吃喝玩樂的門店與配套設施，設置步行交通指引，為遊客出行增強便捷性，讓遊客在城市街區能逛得更久更有趣；同時，培養更多講解員、志願者，打造一支城市漫遊日常管理的專業隊伍，吸引專家進行研究，借助旅遊新形式更好地推廣當地城市文化。