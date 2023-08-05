國內旅遊熱　香港四大原因魅力不再　「Citywalk」興起能有轉機？

暑假來臨，全球各地出現「報復式」旅遊，國內旅遊熱潮更是火爆。但於此同時，內地旅客到香港卻不如預期的多。《香港01》結合內地旅客訪談、小紅書網民資訊，整理出他們認為香港魅力喪失的四大關鍵因素，包括免稅品價格優勢不在，購物便利性不夠、服務態度以及產品一成不變，使得香港吸引力降低。



值得關注的是，在開關之初，伴隨著來港低價團的各種亂象，許多人開始提倡「深度遊」，近期內地「Citywalk」（城市漫遊）熱潮興起，有獨特街景、歷史文化的香港能否把握新的商機？

香港傳統招牌受到許多內地、海外遊客喜愛。（圖源：Julian_Tam_提供；HK01）

1. 免稅品價格優勢不在？人民幣貶值香港物價高

旅發局7月14日公布6月初步訪港旅客數字為275萬人次，累計今年頭半年錄得約1,300萬旅客人次訪港，當中約1000萬為內地旅客，顯示內地遊客仍是香港觀光的主力軍。旅發局當時指出，旅遊業下半年會繼續穩定復蘇，但復蘇步伐仍會受航空運力﹑環球經濟﹑外幣匯率等不同挑戰影響。

其中提到的匯率就是關鍵因素之一。隨著人民幣貶值，來港消費就顯得更不划算。此外，伴隨內地網購平台的發達，日上免稅店（APP稱中免日上）、海南免稅店的網絡購物平台發達，時常有包郵到家的服務，不少內地旅客來港買奢侈品，一查並無價錢優惠，就會選擇放棄。

五一低價團｜跟團窺團友百態 目標非行程中 速食有因有人想買金

五一黃金周內地大批遊客來港。（廖雁雄攝）

《香港01》記者8月3日與深圳居民訪談，對方回憶疫情前時常去香港買電子產品、逛街吃飯，但疫情後「不敢去香港」，他指出疫情三年讓手頭不再寬裕，經濟又尚未完全復甦，雖然很喜歡香港但「現時消費不起」，只能選擇物價低廉的廣東其他城市。

與之相對的是，香港人北上旅遊就顯得划算。今年五一假期，《香港01》記者用800多港幣的價格分別報名了來港的平價團和北上中山的美食團，兩團的食住差異頗大，北上旅遊因旅客眾多體會塞車之苦，香港平價團則因餐費低廉，四餐只能吃同一間酒樓而出現紛爭。

五一直擊體驗北上、南下團 香港食四餐同一間 中山食住歎塞車煩

2.購物便利性低：微信支付等未普及

此外，到香港的內地旅客還有一大煩惱就是微信和支付寶在香港並非如內地普及。與之相對的是，Alipay（支付寶）和微信支付內地版近期開放綁定Visa、Master等海外信用卡，港人北上消費更加方便。

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微信支付和支付寶開通綁定境外信用卡，對經常北上消費的香港人來說絕對是個好消息。（視覺中國）

3. 服務態度、語言有隔閡

中港甫開關之初，不少網紅實測「在香港講普通話」遭歧視，亦加深了內地旅客對香港的負面印象，此外，相較於內地的服務業態度，有網民認為香港服務業態度不佳，未能「以客為尊」。

但近日，亦有不少旅客分享在香港遇到的熱心路人和好心的商家，這類暖心故事在中港通關後，有效消弭不少兩地間的齟齬。

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4. 產品一成不變：奶茶經濟香港落後了？

此前有內地網紅指出，現在的香港，不單吸引不到內地遊客，就連本地港人都難留住。他的一個觀點是，從奶茶經濟就可以看出香港逐漸落後了。他指，5年前來香港喝絲襪奶茶是什麼味，現在來喝，也還是一點沒變。反觀內地奶茶更新換代的速度，是以周為單位的。

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他舉例，像喜茶、奈雪開創了奶蓋鮮果茶，茶顏悅色、霸王茶姬讓甜膩的奶茶做了升級，茶百道、書亦燒仙草則以小料豐富制勝，香港僅靠「一成不變」的港式奶茶無法吸引想嘗鮮的旅客。

不過，這種說法引發正反激辯，但在爭論的背後，確實有內地流行商品更迭頻繁更勝香港，日新月異的現實。

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但是，有網民認為他愛港式奶茶就在於它的經典和不變，亦有網民認為，香港其實有不少新興的茶飲只是未成為流行。有網民稱讚，香港「有新鮮獨特的小眾、更有配方始終如一的經典，離開前最後一定要喝一杯港式奶茶！」

內地低價團亂象到特種兵式旅遊

隨著內地和香港低價旅行團亂象頻仍，催買手段頻生爭議，年輕人更多的選擇翻找網絡攻略，自己規劃行程，其中特種兵式旅遊也引發外界關注。

特種兵式旅遊模式主打，在短時間內，以最少的花費逛最多景點、玩更多的項目，且大多數人會選擇去陌生的城市。此前有分析認為特種兵式旅遊式是因為內地年輕人的經濟情況並不寬裕。

內地青年體驗「特種兵式旅遊」，選擇睡在海底撈省錢：

但來香港體驗特種兵式旅遊的小揚則表示，同齡的朋友會更加看重「活在當下」，比起價錢，旅遊時「想多體驗」更關鍵。（延伸閱讀：睡麥當勞、中環體育館沖涼慳錢？內地男來港體驗「特種兵式旅遊」）

例如他們也會去吃米其林推薦的拉麵、咖啡界的Apple之稱的藍瓶咖啡（Blue Bottles），花費其實也不低。他表示，「特種兵式旅遊」即使省下住宿費，在餐點、景點上花錢也並非特別節省。小楊認為，年輕人更重視的當下的體驗感受，「活在當下」不去煩憂未來的感覺。

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Citywalk成為旅遊新潮流？

不論是「買買買」的旅遊模式，又或者是特種兵式旅遊都屬於兩個極端，近期在北京、上海、廣州等地更興起Citywalk。到底Citywalk是什麼？

Citywalk指城市行走或城市漫步，最早起源於歐洲，泛指以行走、騎行的方式在城市中漫遊，或在講述員的帶領下，從歷史、地理、人文、風俗等深入認識、感受城市的魅力。

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目前，不少旅行社、研學機構都會舉辦Citywalk活動，費用從十幾元到過百元不等，大多包含路線設計並配備嚮導，也有旅遊博主和社區免費舉辦。

內地年輕人熱議香港Citywalk路線

根據網絡資訊，內地年輕人喜歡打卡港劇、香港電影拍攝的街景，以此規劃「港劇一日遊Citywalk」、「港片一日遊Citywalk」。

此外，香港中上環有不少咖啡廳和景點，成為熱門的「文青Citywalk景點」，西環一帶因有海景和不少西式餐廳，加上西營盤錯落感的街道，亦是內地年輕人來港Citywalk的熱門選擇。Citywalk風潮興起，港府若能和商家合作，有機會成為香港旅遊業的新商機。

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