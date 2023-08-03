深入認識、感受城市魅力　Citywalk為何成內地年輕人新寵？

疫情過後，全球各地出現報復式旅遊，以內地為例，旅遊模式從「買買買」變成特種兵式旅遊，在北京、上海、廣州等地更興起Citywalk。到底Citywalk是什麼？這種新興旅遊模式可以一直延續下去嗎？



Citywalk指城市行走或城市漫步，最早起源於歐洲，泛指以行走、騎行的方式在城市中漫遊，或在講述員的帶領下，從歷史、地理、人文、風俗等深入認識、感受城市的魅力。

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此前在大學生界爆紅的特種兵式旅遊模式，一般會在短時間內，以最少的花費逛最多景點、玩更多的項目，且大多數人會選擇去陌生的城市。然而，Citywalk 參加的人都集中在周末，他們基本是上班族，不會提前計劃路線，追求以自由、輕鬆的方式在自己居住的城市中漫步。

目前，不少旅行社、研學機構都會舉辦Citywalk活動，費用從十幾元到過百元不等，大多包含路線設計並配備嚮導，也有旅遊博主和社區免費舉辦。

不少旅行社、研學機構都會舉辦Citywalk活動，費用從十幾元到過百元不等。（小紅書）

專注在北京舉辦Citywalk活動的商家介紹，整場活動沒有固定路線，參與者可集體商議選定方向出發，在領隊的帶領下漫步城市，有喜歡的沿途風景可自行停留拍照，每40分鐘尋找地點休息15分鐘，活動總時長約2.5至3小時。

除了跟隊Citywalk，不少人選擇自己設計城市漫步路線，並在社交平台上分享。截至目前，小紅書上已有近50萬篇Citywalk相關筆記。

不少城市的相關部門亦向公眾推薦免費的Citywalk路線。以北京為例，市政府推介一條全長7.8公里的漫步路線，從鼓樓開始，經萬寧橋、故宮、太廟、社稷壇、端門、天安門、正陽門，一直向南直至永定門，並建議民眾採用「公交+地鐵+騎行+步行」的組合遊覽方式，感受不一樣的風景。

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值得一提的是，Citywalk應否收費引起不少爭議。有人認為可在活動中深入認識城市，且領隊花了很多時間準備和安排，因此適當收費可以理解，有人則認為城市漫步形式有很多種，根本沒必要付費參加，「又不是不認路，不就是遛彎嗎？」。

同程研究院與騰訊營銷洞察聯合發布的《中國旅行消費趨勢洞察白皮書（2023年版）》顯示，2023年旅行消費的四大新趨勢是小眾獨特、自在鬆弛、未知驚喜、深度在地；同時，距離近、花銷少、不擁擠、美食多也是年輕人選擇旅行方式的重要參考因素。

《中國消費者報》報道，馬蜂窩旅遊研究院院長馮饒認為，Citywalk走紅與近年來年輕人旅行消費偏好的變化密切相關，疫情期間長途旅行受限，也讓更多人轉而開始發掘身邊的「小確幸」。此前，去往其他城市旅行的年輕人，也開始將目光放在景點之外的其他城市空間，古建築、設計感十足的書店、有格調的咖啡廳、特色小酒館，甚至菜市場都可以成為他們漫遊其中、感受一座城市氣息的絕佳場所。