傳廣州動物園華南虎「骨瘦如柴」餓得吃草？　園方在線答疑科普

近日，有網民爆料廣州動物園老虎餓得骨瘦如柴，只能吃草。對此，園方工作人員回應，老虎是救助的，因為近親繁殖導致體型偏瘦，每天都有餵食。而吃草則是為了促進腸道蠕動，將腸道裡的骨頭、動物毛排出。



綜合內媒報道，8月17日，有網民稱，在廣州動物園看到老虎骨瘦如柴，餓得只能吃草，引發廣泛關注。從現場圖片看，老虎身形確比通常所見瘦弱許多。

8月18日，廣州動物園工作人員表示，老虎為救助，每天都有餵食，吃草問題會向相關人員反映，「它就是這種體型」。園方解釋，華南虎由於近親繁殖等原因造成體型偏瘦，但動物園一直有提供保質足量的食物。

至於吃草，園方表示，此前已科普過多次，老虎之所以吃草，是為了能促進腸道蠕動，把腸道裡的骨頭、動物毛帶出來。

廣州動物園作出回應。（微博）

2021年1月，廣州動物園曾發布關於華南虎的科普。科普介紹，目前，在野外已經很難找到華南虎的蹤跡，全國動物園系統里的華南虎都是在五六十年代從野外捕獲的六隻華南虎的後代，經過幾十年的繁殖，近親情況非常嚴重。 華南虎近親繁殖會跟人類一樣會有衰退現象，在華南虎身上表現出背部拱起，體型比較瘦弱，並且繁殖能力比較低。

廣州動物園曾多次做出科普。（網絡圖片）

現代虎一共可以分為9個亞種，分別是：華南虎、東北虎、孟加拉虎、印支虎、馬來虎、蘇門答臘虎、里海虎、巴厘虎、爪哇虎。華南虎（學名：Panthera tigris amoyensis）也稱廈門虎、中國虎、南中國虎，是中國獨有的老虎亞種。

19-20世紀，華南虎被以製作中藥、威脅人畜安全等為由大量獵殺。1977年後，中國雖已立法禁止，但數量已不足以恢復。最後一隻野生華南虎在1994年被射殺，之後再無確鑿證據證明野生個體存在，被懷疑已經野外滅絕。