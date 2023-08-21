抖音百萬網紅蘇晴晴柔弱病夫「忽生神力」砸毀全家　網民疑造假

內地女網紅蘇晴晴時常拍片分享自己和老公的生活，在抖音上擁有百萬粉絲。



不料幾天前，她卻上傳了一段影片，表示丈夫因為反對她當網紅，便「抄傢伙」在家中一頓亂砸，幾乎所有家具都已毀壞。

以往連抱妻子也會「歪臉摔倒」 片中忽變力大無窮惹人懷疑（點圖了解更多）：

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蘇晴晴表示，自己平時會發一些紀錄生活的影片，或是穿上漂亮的衣服跳舞，但是丈夫卻不喜歡她透過網路賺錢，認為人只要有錢就會變質，也擔心自己會離他而去，於是在一次爭吵後，便拿起鐵棍對著家裡一頓亂砸，把冷氣、櫃子等家具破壞殆盡。

除此之外，丈夫還將蘇晴晴所上傳的所有影片都刪除，讓她委屈解釋，婚後沒多久丈夫便感染了帶狀疱疹，還差點失聰，自己仍一路不離不棄，只是想透過拍影片，賺取額外收入，改善兩人的生活，這樣丈夫就可以不用每天辛苦地到工地上班，只是這一番苦心，卻始終未被理解。

影片曝光後，不少網友替蘇晴晴打抱不平，認為她在24歲最青春年華的時期，願意守著生病的丈夫，在鏡頭前不會搔首弄姿，更不會刻意營造單身人設，總是大方分享自己與老公的生活點滴，心思非常單純正直。

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不過也有網友質疑，這可能是夫妻兩人，一起想出的橋段，為的就是吸引大家的關注，增加粉絲數而已，是網紅的慣用伎倆。

不過事發後，蘇晴晴再發聲明，強調在結婚6年後，她首度向丈夫提出了離婚，也讓這齣爭吵戲碼，再添幾分真實性。

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