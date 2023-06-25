馬桶內洗糭葉影片瘋傳　網民直呼嘔心　商家反擊：比你家臉盆乾淨

端午節期間家家戶戶都在吃糭子，但近日內地網絡瘋傳一段「馬桶水洗糭葉」的畫面引起熱議；某家店鋪被爆出，在包糭子前將糭葉成綑放在蹲式的便器當中，讓大批網友看了直呼噁心，怒斥業者罔顧衛生安全及食用觀感。



不過面對輿論圍剿，業者顯然並沒有放在心上，反倒回嗆酸民「臉盆沒比較乾淨」。

+ 9

綜合內媒報道，這宗爭議事件發生在雲南昆明，一處商家被指控「在馬桶水洗糭葉」，認為這樣的罔顧食安的行為該當被曝光；遭到批評後業者也火速出面回應，強調自己賣的是衛浴用品而非食品，用來洗糭葉的也是「沒用過的展示品」，另外使用的水源也是從水箱提供，認為酸民不清楚事情原貌就開槍的行為令人無語。

「能理解就理解吧」，業者進一步表示，自家經營的店鋪也沒有聘請員工，就算真的有什麼問題，也都是自家人在吃的糭子，認為外人沒立場站在道德制高點評斷；另外業者也回應網民直呼，自己用的都是保證100%乾淨的展示設備，反擊稱網民家裡的臉盆都不見得比自己的馬桶乾淨，「你不理解我也懶得解釋」。

延伸閱讀：山西現「透明門」公廁 解手過程一覽無遺 網民嘲：省去敲門麻煩

+ 1

延伸閱讀：

夫妻詭死婚房內！婚禮當晚「心臟驟停」 家屬慟：平常很健康

【本文獲「TVBS」授權轉載。】