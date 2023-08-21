7旬翁江中游水消暑 遭遊艇猛撞下身 螺旋漿絞斷「命根子」不保
撰文：中天新聞網
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高溫難耐，不少人會去游泳「涼一下」，但非所有水域都能下水，四川南充一名7旬老翁跑去嘉陵江游泳，游到一半突遇遊艇駛來，躲避不及被螺旋槳絞中下體，屁股、肛門受傷，最慘的是連「命根子」都斷了。
綜合內媒報道，該起意外發生在8月12日傍晚，老翁來到嘉陵江下水游泳，由於從小在江邊長大，深黯水性不一會兒就游到嘉陵江中央，在距離閬中嘉陵江一號橋約100米處時，突然被一遊艇撞中。
老翁當下自覺「下體」一陣劇痛，隨即從江水深處浮出水面，見肇事遊艇沒有停下來，於是沖著駕駛大喊「你怎麼開的？還不把我拉上來」，肇事遊艇這才發覺出事了急忙回頭，由於老翁受傷爬不上遊艇，只好被遊艇拖著到岸邊，在旁人攙扶下上岸送醫。
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事後老翁妻子向媒體表示，經檢查老翁屁股、肛門、直腸全部受傷，陰莖還斷了一截。據悉肇事遊艇系四川閬中水城農業發展有限公司下屬的遊船公司，其在當地開展嘉陵江水上遊業務已有多年，肇事遊艇駕駛員目前已接受單位調查。
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