老宅被網紅擅闖拍成「鬼屋」　屋主順利維權揭慘痛過去

今年6月，周女士發現在短片平台擁有超過250萬粉絲的博主陸某，在多個社交平台上發布影片，捏造「鬧鬼」的言論誤導觀眾，將周女士的房屋渲染成所謂的「鬼屋」、「凶宅」。陸某拒絕刪除影片，周女士在檢察院支持下起訴對方網絡侵權。

近日，法院開庭審理認為，陸某擅入他人房屋拍攝，捏造並傳播關於他人房屋和家人的虛假事實，影片引起大量網民的過度關注、討論和轉發，形成網絡暴力。經現場調解，陸某當庭書寫道歉信，並向周女士姐弟支付精神補償費。



周女士和弟弟家住貴州省鎮遠縣，父母早年修建一棟房屋用於經營「農家樂」，遊客絡繹不絕。然而，周女士的父母先後因病及意外離世，接二連三的變故令當年只有20歲的她和10歲的弟弟帶來沉重打擊。

因不懂經營，加上想離開傷心之地，周女士和弟弟在母親去世後一直借住在親戚家中。雖然沒有自住，但該幢房屋是父母留下的遺產，承載了兩姐弟對父母的思念，因此他們時常會去打掃修繕。

今年6月，周女士發現陸某在多個社交媒體平台發布一則關於自家房屋的影片。陸某擅自進入房屋拍攝，並使用恐怖音效營造恐怖氣氛，捏造「鬧鬼」的言論誤導觀眾，將房屋渲染成所謂的凶宅，更表示「這裏死過兩個年輕人，是鬧鬼的房子」。

相關影片迅速爆紅，在其中一個短片平台上點讚數高達71.9萬、評論19.9萬、收藏5.6萬、轉發45.8萬，在其他平台上也有多達281.1萬的播放量，網民更留下「妥妥的陰曹地府」、「房子正面看像墳，樓頂上的圓像墓碑」等言論。周女士向陸某表明身份並要求刪除影片，但遭對方拒絕請求。

周女士介紹，2020年起就有人開始炒作其房屋是「凶宅」，但表明身份後，發布者都會自行刪除相關信息。2021年，有人非法闖入房屋拍攝，周女士曾報警處理，但因不構成犯罪，公安機關僅作行政處罰，之後還不時有其他人到房屋拍攝造謠。

周女士稱，陸某發布的影片播放量特別大，影響力超乎想像，對其生活造成嚴重影響，因此想用法律維護自己的權利，也想通過狀告陸某來警告其他人。

6月26日，鎮遠縣檢察院召開聽證會，聽證員評議後一致同意，該院決定支持周女士姐弟起訴，並為二人提供法律諮詢，依法調取陸某的真實身份信息，協助收集相關證據。 6月28日，周女士和弟弟向法院起訴陸某，鎮遠縣檢察院一併向法院送達支持起訴意見書。

8月16日，法院開庭審理周女士姐弟訴陸某網絡侵權一案。周女士姐弟提出三項訴訟請求，包括在網上刪除發布的涉案影片；錄製澄清影片，並在原發布平台發布一個月以上；書面向周女士姐弟賠禮道歉。

陸某錄製澄清影片並道歉。（影片截圖）

法院認為，陸某為了獲取流量和賺取經濟利益，擅自進入他人房屋拍攝，捏造並傳播關於他人房屋和家人的虛假事實，使用拍攝手法營造恐怖氣氛，將他人房屋渲染成具有靈異事件的「鬼屋」「凶宅」，影片對外發布後引起大量網民的過度關注、討論和轉發，形成網絡暴力，嚴重傷害周女士姐弟的感情，根據民法典等相關規定，陸某應當按照周女士姐弟提出的訴訟請求承擔民事責任。

庭審中，陸某起初並不認為自己存在過錯，但在充分的證據和釋法說理下，陸某認識到自己的行為侵害周女士姐弟的合法權益，遂請求法院組織調解，經周女士姐弟同意後，雙方握手言和。經現場調解，陸某當庭書寫道歉信，並向周女士姐弟支付3000元精神補償費。