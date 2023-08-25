推文標題《努力努力白努力》被指傳播消極　網紅品牌茶顏悅色致歉

中式古風茶飲品牌「茶顏悅色」周四（24日）晚一篇題為《努力努力白努力》的推文引發網民質疑，稱其傳播消極情緒。對此，茶顏悅色在評論區致歉，指未來會更加慎重擬定標題，避免因自身問題造成誤會。



當日，茶顏悅色微信公眾號發布推文《努力努力白努力》，該篇不足千字的推文以《男兒當入樽》開篇，講述茶顏悅色眼中的「少年心性」，隨後宣傳其新品。不過標題卻遭不少網民質疑傳播消極情緒。有讀者認為，標題與內文關聯不大，用意不明，且說法讓一些努力生活的人感到不適，質疑自己不想努力就去擺爛，為何要嘲笑努力的人。

隨後，茶顏悅色就取名不當致歉，並解釋其本想更多表達的是「也許努力不一定能獲得想要的結果，但不妨礙珍惜過程中付出的努力」。目前，涉事文章已被刪除。

茶顏悅色是總部位於湖南長沙的茶飲品牌，近年來躋身到網紅奶茶行列，但今次已非首次因文案用字而惹起爭議。去年9月，其南京新店外牆上因寫有「SexyTea」（直譯為「性感的茶」）而遭非議，經過幾日發酵後最終宣布撤下相關英文標識，並在後期的新店中不再沿用該英文名。

當時茶顏悅色解釋，其初衷是希望遞到消費者手中的每一杯作品，從外觀、口感等方面都有自己的特色，與「Sexy」一詞「富有魅力的」的注釋比較貼切。但這一英文詞彙具有多層含義，可能造成部分網民的另一種理解，因此引起了網絡上廣泛的爭議。