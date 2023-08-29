｢展翅計劃｣港澳台大學生來粵實習項目啟動！ 港青：會留廣州發展

從城市建設、創新科技到嶺南文化，30多位港澳台大學生漫步廣州，親身領略千年商都的魅力。8月26日，「百萬青年看祖國」港澳台實習生廣東行活動在廣州舉行。據悉，這也是「展翅計劃」港澳台大學生實習專項行動配套開展的示範性交流活動之一。



當天，港澳台大學生走進廣州聯通數字化創新展廳，深入了解5G+區塊鏈、智慧政務等應用模式；參觀TIT&Timetable，感受辦公、休閒、運動等融合為一體的城市客廳社交場景；遊覽廣州文化館，領略嶺南傳統建築和水鄉園林的巧妙組合。來自暨南大學的香港青年施俊傑表示：「通過暑期實習堅定了留在廣州發展的決心。」

就讀於鄭州大學的台灣青年劉卉榆也有類似的想法，她在東莞完成了暑期實習。「我對未來在灣區工作很有信心。」今年，團省委、省青聯正式推出「粵實習」小程序，在線即可完成學生報名、信息審核、崗位開發、配崗確認、上崗登記等環節。

據悉，這是第5期「展翅計劃」港澳台大學生實習專項行動。自2020年以來，累計吸引8000餘名港澳台生報名，共有3800多家機構提供超過1.2萬個優質實習崗位，包括500強企業、政府機關及事業單位等。

8月26日，「百萬青年看祖國」港澳台實習生廣東行活動在廣州舉行。（羊城晚報）

除了類型豐富的崗位，實習期間，各地團組織、實習單位還提前策劃準備實踐活動。比如，廣州市青聯啟動港澳青年職場訓練營，安排專業人士指導；東莞共青團為實習生送上人才服務禮包，組織實習生走訪松山湖、濱海灣等高新園區；安永華明註冊會計師事務所定期開展講座，幫助實習生提陞技能。

此外，團省委、省青聯持續構建面向港澳台生的服務保障體系，設立廣東省青少年發展基金會瑰麗青年發展專項基金，100%為上崗實習學生購買實習期間意外險；推動高校和學生分別完成「上崗登記」管理和「上崗實習承諾書」簽署工作；省市聯動依托12355港澳台青年服務熱線，提供法律援助、心理輔導和信息諮詢等配套服務，協助港澳台生解決在粵學習、工作和生活難題。