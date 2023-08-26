大灣區青年足球交流賽開幕　霍啟山：冀協助國家建設體育強國

2023年粵港澳大灣區青年足球交流賽25日（周五）在廣州暨南大學邵逸夫體育館開幕，來自香港、澳門及珠三角9個地市共16支球隊約200多名青年球員參賽。



廣東省政協副主席張嘉極，省港澳辦黨組書記、主任李煥春，廣東省粵港澳合作促進會執行會長林迪夫，香港廣東青年總會主席霍啟山等出席開幕式。

李煥春在致辭中表示，廣東省委、省政府高度重視粵港澳青少年交流合作，積極攜手港澳加快建設世界級大灣區。省港澳辦將深化粵港澳青少年交流合作，大力支持開展青年實習計劃和青少年交流等品牌項目，促進粵港澳青少年廣泛交往，助力港澳青年成長成才、融入國家發展大局。

霍啟山：協助國家建設體育強國

香港廣東青年總會主席霍啟山致辭時表示，青年強則國強，冀通過交流賽提升粵港澳青年足球水平，協助國家建設體育強國。

霍啟山又稱，藉著2025年第十五屆全國運動會在大灣區舉辦的契機，將積極以文、體、藝作為切入點，打造大灣區青年籃球節等，藉此增強文化自信，讓青年面向世界說好中國故事。

霍啟山接受傳媒採訪時表示，希望可以利用大灣區的政策及地理位置，讓香港的足球隊可以經常到內地訓練。（孫聖然攝）

霍啟山：香港最大的困難是沒有場地

霍啟山其後在接受媒體採訪時又稱，對香港來說最大的困難是沒有場地，所以他希望可以利用大灣區的政策及地理位置，讓香港的足球隊可以經常到內地訓練，以提高他們的水平，也可以與內地的足球隊加強交流。

霍啟山又介紹，香港廣東青年總會推出主題為「G21+2青年季」的系列活動，「G21+2」即廣東省21個地級市及香港和澳門兩個特區，粵港澳大灣區青年足球交流賽就是系列活動的開始，下個月又會在東莞舉辦籃球賽，希望系列活動可以在不同的運動項目，在不同的城市讓港澳青年體驗大灣區的活力。

何廸夫透露，這次來廣州參賽的6支香港球隊是從18個區選拔出來的。（孫聖然攝）

香港廣東青年總會副主席兼秘書長何廸夫接受採訪時透露，這次來廣州參賽的6支香港球隊是從18個區選拔出來的。

何廸夫又稱，希望通過足球交流賽促進粵港澳三地青年交流，例如很多球員會互相加微信成為朋友，分享各地的新資訊。

香港九龍城隊的胡顯樑稱，也許香港的地方有限，不能像內地球隊般每日訓練，每周他們只有一天至兩天的訓練時間。（孫聖然攝）

有球員為交流賽温習普通話

來自香港九龍城隊的胡顯樑接受採訪時表示，也許香港的地方有限，不能像內地球隊般每日訓練，每周他們只有一天至兩天的訓練時間。胡顯樑又說，在比賽之餘，他又想嘗試廣州當地的美食。

參與交流賽的澳門青商隊15歲球員何進然稱，他事前有温習普通話。（孫聖然攝）

來自澳門青商隊的15歲球員何進然接受採訪時則表示，他的普通話不大好，在前一天才收到通知要來踢交流賽，所以他特別為此温習普通話。他又透露自己未來想成為一名職業球員。

本屆足球交流賽由廣東省粵港澳合作促進會、廣東省足球協會、廣東省青年聯合會、香港廣東青年總會、香港地區體育會聯會、澳門中華總商會青年委員會聯合主辦，廣東省政府港澳事務辦公室、廣東省體育局、中國共產主義青年團廣東省委員會、香港民政及青年事務局、澳門教育及青年局作指導單位。

粵港澳大灣區青年足球交流賽已在2018年、2019年成功舉辦兩屆，足球交流賽採用五人制男子足球賽制，相關交流活動將持續至27日。