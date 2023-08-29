學生淋雨軍訓教師打傘圍觀引議　教育局：美日要滅中華吃苦算什麼

內地中學、大學每逢開學都有組織軍訓的傳統。近日，網傳湖南師範大學濱江附屬中學進行軍訓時，學生在大雨下淋雨操練，而老師站在一旁打傘圍觀，引發熱議。



影片中，幾百名學生在大雨中列隊操練，而老師們站在主席台下打著傘觀看。影片引發熱議，有網民認為應當校長老師與學生一起同甘共苦；但也有人表示，「經歷過風吹雨打的樹才能成材」，軍訓日曬雨淋是常事。

學生們在操場上淋雨訓練，老師們打傘站一旁。（影片截圖）

對此，當地教育局回應表示，「學生和老師的身份能一樣嗎？這個沒有絕對的平等，一個人就在於超越自己。」該工作人員反問道，「疫情的時候是誰在背負？我們的學生淋點雨算什麼呢？」

工作人員還以當前國際形勢舉例，稱日本美國都要「滅掉我們中華」，中國年輕人這點苦都受不了，「還能幹嘛？」最後她表示，會與向學校反應相關情況，做一下工作。

網民睇法▼



雖然淋點雨沒什麼，但是現場軍訓的老師與教官應該一起淋，而不是只讓學生淋



所以，日本美國要打我們，這些打傘的會怎麼做？



受訓的是學生又不是老師，軍訓受雨淋日曬不都是常事？



領導們的孩子都去國外了當然都這麼趾高氣昂啊



老師當年也是這樣過來的啊怎麼了？這點事又要上綱上線了？



身份不一樣，待遇就不一樣嗎？就這還教書育人，呸

